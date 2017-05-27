СМИ узнали, что Роналду "откупился" от тюрьмы за 6 миллионов евро
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Нападающий мадридского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду выплатил шесть миллионов евро налоговой задолженности, сообщила газета Marca.
По сведениям издания, испанская налоговая служба обвиняет футболиста в сокрытии налогов на 15 миллионов евро. В надежде избежать уголовного дела Роналду решил добровольно выплатить часть суммы.
Как пишет Telegraph, следователи примут решение о возбуждении дела в отношении португальца до конца июня.
Если дело все же будет открыто и суд признает Роналду виновным в сокрытии налогов, ему может грозить тюремное заключение сроком не менее 15 месяцев.
Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду занял первое место. С 1 июня 2016 года по 31 мая 2017 года 32-летний нападающий мадридского "Реала" заработал 93 миллиона долларов.
На втором месте - аргентинский футболист, нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси. Его доходы достигают 80 миллионов долларов в год, из которых около 50 миллионов приходятся на зарплату и бонусы от клуба.
Бразильский футболист, игрок "Барселоны" Неймар, оказался третьим. Его годовой доход издание Forbes оценило в 37 миллионов долларов.
На четвертом месте - игрок "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл. За год он заработал 34 миллиона долларов.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" швед Златан Ибрагимович занял пятую строчку. По данным Forbes, он заработал 32 миллиона долларов за год.
Капитан футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни. Футболист попал на шестую строчку рейтинга с 23,6 миллионами долларов ежегодного дохода.
Уругвайский футболист, нападающий испанского клуба "Барселона" Луис Суарес, оказавшийся на седьмом месте, заработал чуть больше 23 миллионов долларов за год.
Нападающий "Манчестер Сити" аргентинец Серхио Агуэро занимает восьмое место. Он заработал 22,6 миллиона долларов. На фото: Игрок ЦСКА Василий Березуцкий (слева) и игрок "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.
Колумбийский футболист, атакующий полузащитник клуба "Реал Мадрид" Хамес Родригес - на десятой строчке. Этот спортсмен заработал 21,9 миллиона долларов.
Десятку замыкает игрок сборной Франции, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба. Его годовой доход составил 21,2 миллиона долларов.