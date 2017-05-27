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Спорт

СМИ узнали, что Роналду "откупился" от тюрьмы за 6 миллионов евро

21:1827.05.2017
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкИгрок сборной Португалии Криштиану Роналду. Архивное фотоИгрок сборной Португалии Криштиану Роналду. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Нападающий мадридского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду выплатил шесть миллионов евро налоговой задолженности, сообщила газета Marca.

Футболист Криштиану Роналду. Архивное фото
© AFP 2017 / Karen Minasyan
Роналду отверг обвинения журнала Spiegel в изнасиловании

По сведениям издания, испанская налоговая служба обвиняет футболиста в сокрытии налогов на 15 миллионов евро. В надежде избежать уголовного дела Роналду решил добровольно выплатить часть суммы.

Как пишет Telegraph, следователи примут решение о возбуждении дела в отношении португальца до конца июня.

Если дело все же будет открыто и суд признает Роналду виновным в сокрытии налогов, ему может грозить тюремное заключение сроком не менее 15 месяцев.

Самые высокооплачиваемые футболисты мира по версии Forbes
© AFP 2017 / CURTO DE LA TORREНападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду занял первое место. С 1 июня 2016 года по 31 мая 2017 года 32-летний нападающий мадридского "Реала" заработал 93 миллиона долларов.Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду
© AFP 2017 / CURTO DE LA TORRE
Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду занял первое место. С 1 июня 2016 года по 31 мая 2017 года 32-летний нападающий мадридского "Реала" заработал 93 миллиона долларов.
© AFP 2017 / Oscar Del PozoНа втором месте - аргентинский футболист, нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси. Его доходы достигают 80 миллионов долларов в год, из которых около 50 миллионов приходятся на зарплату и бонусы от клуба.Аргентинский футболист, нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси
© AFP 2017 / Oscar Del Pozo
На втором месте - аргентинский футболист, нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси. Его доходы достигают 80 миллионов долларов в год, из которых около 50 миллионов приходятся на зарплату и бонусы от клуба.
© AFP 2017 / Luka GonzalesБразильский футболист, игрок "Барселоны" Неймар, оказался третьим. Его годовой доход издание Forbes оценило в 37 миллионов долларов.Игрок сборной Бразилии Неймар
© AFP 2017 / Luka Gonzales
Бразильский футболист, игрок "Барселоны" Неймар, оказался третьим. Его годовой доход издание Forbes оценило в 37 миллионов долларов.
© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaНа четвертом месте - игрок "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл. За год он заработал 34 миллиона долларов.Валлийский футболист Гарет Бэйл
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
На четвертом месте - игрок "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл. За год он заработал 34 миллиона долларов.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкНападающий "Манчестер Юнайтед" швед Златан Ибрагимович занял пятую строчку. По данным Forbes, он заработал 32 миллиона долларов за год.Игрок ФК Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Нападающий "Манчестер Юнайтед" швед Златан Ибрагимович занял пятую строчку. По данным Forbes, он заработал 32 миллиона долларов за год.
© AFP 2017 / Oli ScarffКапитан футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни. Футболист попал на шестую строчку рейтинга с 23,6 миллионами долларов ежегодного дохода.Игрок ФК Манчестер Юнайтед Уэйн Руни
© AFP 2017 / Oli Scarff
Капитан футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни. Футболист попал на шестую строчку рейтинга с 23,6 миллионами долларов ежегодного дохода.
© AP Photo / Andre PennerУругвайский футболист, нападающий испанского клуба "Барселона" Луис Суарес, оказавшийся на седьмом месте, заработал чуть больше 23 миллионов долларов за год.Уругвайский футболист, нападающий испанского клуба Барселона Луис Суарес
© AP Photo / Andre Penner
Уругвайский футболист, нападающий испанского клуба "Барселона" Луис Суарес, оказавшийся на седьмом месте, заработал чуть больше 23 миллионов долларов за год.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНападающий "Манчестер Сити" аргентинец Серхио Агуэро занимает восьмое место. Он заработал 22,6 миллиона долларов. На фото: Игрок ЦСКА Василий Березуцкий (слева) и игрок "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.Игрок ЦСКА Василий Березуцкий (слева) и игрок Манчестер Сити Серхио Агуэро
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Нападающий "Манчестер Сити" аргентинец Серхио Агуэро занимает восьмое место. Он заработал 22,6 миллиона долларов. На фото: Игрок ЦСКА Василий Березуцкий (слева) и игрок "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.
© AFP 2017 / Gerard Julien Колумбийский футболист, атакующий полузащитник клуба "Реал Мадрид" Хамес Родригес - на десятой строчке. Этот спортсмен заработал 21,9 миллиона долларов.Колумбийский футболист, атакующий полузащитник клуба Реал Мадрид Хамес Родригес
© AFP 2017 / Gerard Julien
Колумбийский футболист, атакующий полузащитник клуба "Реал Мадрид" Хамес Родригес - на десятой строчке. Этот спортсмен заработал 21,9 миллиона долларов.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкДесятку замыкает игрок сборной Франции, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба. Его годовой доход составил 21,2 миллиона долларов.Игрок сборной Франции Поль Погба
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Десятку замыкает игрок сборной Франции, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба. Его годовой доход составил 21,2 миллиона долларов.
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