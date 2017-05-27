Гандболисты "Чеховских медведей" в 16-й раз подряд стали чемпионами России

МОСКВА, 27 мая — Р-Спорт. Гандболисты "Чеховских медведей" (Московская область) в третий раз обыграли санкт-петербургский клуб "Университет-Нева" в финальной серии плей-офф чемпионата России и стали победителями турнира.

Третья встреча серии до трех побед, состоявшаяся в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась победой гостей со счетом 28:24.

Победив со счетом 3-0 в серии, "Чеховские медведи" стали чемпионами России. Этот титул для клуба — 16-й в истории, все они были завоеваны подряд.

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