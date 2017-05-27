Лавров: в России иностранным болельщикам помогут чувствовать себя как дома

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские волонтеры сделают все необходимое, чтобы иностранные болельщики "чувствовали себя как дома" во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу в 2018, заявил в интервью RT глава МИД России Сергей Лавров во время гала-матча Народной футбольной лиги.

Министр заявил, что эти спортивные мероприятия дадут России возможность "создать положительный образ".

На вопрос о выступлении российской сборной Лавров ответил, что качество ее игры "достаточно непредсказуемо".

В гала-матче Народной футбольной лиги традиционно принимают участие известные деятели спорта и политики. Сергей Лавров наградит победителей игры.

Кубок конфедераций, футбольный турнир среди национальных сборных под эгидой ФИФА, пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В 2018 году наша страна станет хозяйкой чемпионата мира по футболу.