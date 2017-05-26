"Зенит" обыграл "Химки" в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 99:95 обыграл в четверг "Химки".

По словам главного тренера "Зенита" Василия Карасева, его команда не справилась с лидером подмосковных "Химок" Алексеем Шведом, который набрал 31 очко.

"Это была очень важная игра, не хотелось терять преимущество домашней площадки. Где-то не справились со Шведом, конечно, в отсутствие (Демонте) Харпера, который заболел у нас", — сказал Карасев журналистам.

"Где-то просто не справлялись в ногах один в один. Понятно, что против такой забивающей команды, как "Химки", сложно что-то сделать, все перекрыть невозможно. Но после атак соперника мы обязаны брать подбор", — сказал Карасев.

По его словам, его команда чередовала удачные отрезки с провальными.

"Это была только первая домашняя игра. Изначально нервная была игра, у нас не все получалось в нападении. Хорошо, что мы смогли перестроиться, почувствовали свою игру. Были хороши отрезки, но после них были провальные отрезки. Мы совершили 19 потерь против 11 у соперника. Это слишком много для игры с таким соперником, как "Химки", — отметил Карасев..

В свою очередь атакующий защитник петербургского баскетбольного клуба Сергей Карасев заявил, что его команде удалось одержать победу за счет командной игры.

"Удалось дожать соперника за счет командной игры, Можно было и получше (сыграть), но со всеми огрехами мы игру переломили", — сказал Карасев журналистам.

Он также ответил на вопрос, готов ли "Зенит" с нынешним составом выступать в Евролиге. "Готовы, мы ради этого и собрались здесь. Это другой уровень. Нужно ведь когда-то начинать", — сказал Карасев.

Карасев уверен, что серия с "Химками" получится упорной. "Играют две равные команды, серия будет равной до самого конца", — сказал Карасев.

Главный тренер подмосковного баскетбольного клуба "Химки" Душко Иванович заявил, что его команда готова провести все пять матчей против петербургского "Зенита" в полуфинальной серии, если потребуется.

"Это была только первая встреча. Если нужно будет для победы, мы готовы сыграть все пять матчей. У нас был шанс одержать победу но мы играли не так хорошо на протяжении все матча", — отметил Иванович.

Он подчеркнул, что ему понравилась атмосфера в СК "Юбилейный". "Публика отличная. Считаю, на полуфинале Единой лиги ВТБ и должно быть столько зрителей", — сказал Иванович.

Второй матч серии до трех побед снова пройдет в Санкт-Петербурге 27 мая.

ВТБ — титульный спонсор Единой лиги ВТБ.

В пятницу вечером пройдет игра второй полуфинальной пары плей-офф Единой лиги ВТБ. В Москве местный ЦСКА сыграет с краснодарским "Локомотивом-Кубань".