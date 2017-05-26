Волков: проведение ЧМ-2018 станет историческим событием для Мордовии

Брендированный автобус с символикой ЧМ-2018 года на фоне строящегося стадиона Мордовия Арена в Саранске. Архивное фото

Брендированный автобус с символикой ЧМ-2018 года на фоне строящегося стадиона Мордовия Арена в Саранске. Архивное фото

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая — РИА Новости. Проведение в Саранске игр чемпионата мира по футболу в 2018 году станет историческим событием и будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Мордовии, заявил врио главы республики Владимир Волков.

По информации пресс-службы главы региона, Волков в четверг обсудил с представителями бизнес-сообщества подготовку к мундиалю.

"Проведение мирового футбольного первенства станет историческим событием для республики, будет способствовать укреплению имиджа Мордовии как одного из самых узнаваемых регионов страны, повышению инвестиционной привлекательности территории для международного и отечественного бизнес-сообщества", — сказал врио главы республики, слова которого приводятся в сообщении.

При этом он отметил, что успех проведения чемпионата во многом будет зависеть от того, каким увидят и запомнят город иностранные гости и жители российских регионов.

По его словам, оргкомитет ФИФА ставит определенные требования к благоустройству города. Поэтому перед собственниками нежилых помещений сейчас стоит задача привести в порядок фасады своих зданий и прилегающую территорию. В первую очередь, это касается предприятий торговли и питания.

Волков подчеркнул, что ждет от городских властей и бизнес-сообщества скоординированной работы, чтобы в течение строительного сезона этого года привести здания в надлежащий вид.

Врио главы Мордовии также сообщил, что в этом году должны быть сданы в эксплуатацию практически все объекты чемпионата. В частности, планируется завершить строительство стадиона, аэропорта, двух гостиниц, провести реконструкцию пешеходных мостов на вокзалах в Саранске и Рузаевке, уточнил он.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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