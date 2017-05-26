В России к Кубку конфедераций выдали 100 тысяч паспортов болельщика
11:1926.05.2017
(обновлено: 11:27 26.05.2017)
10700
КАЗАНЬ, 26 мая — РИА Новости. В России выдано около 100 тысяч паспортов болельщика к Кубку конфедераций, около 200 тысяч заявок находятся в рассмотрении, сообщил журналистам глава Минкомсвязи Николай Никифоров.
"Выдано около 100 тысяч паспортов болельщика, подано еще около 200 тысяч заявок" — сказал министр при осмотре стадиона "Казань Арена" в рамках конференции ЦИПР-2017. Он отметил, что для Чемпионата мира по футболу будут выдаваться отдельные паспорта.
Паспорта болельщика необходимо получить всем, кто собирается посетить матчи Кубка конфедераций. В нем на чипе содержится вся информация о человеке. Такие меры обусловлены, в том числе, антитеррористическими мерами. Иностранцам он дает право на безвизовый въезд в страну.
"Логично проверить и знать все с точки зрения правоохранительной истории про каждого посетителя крупного спортивного или какого-то иного мероприятия. Сегодня с помощью современных цифровых технологий это совершенно реально. Это позволяет гораздо быстрее проводить физический контроль, потому что в принципе мы про этого человека уже все знаем. Модель рисков по нему построена",- сказал министр.
При этом, по словам министра, уже есть ряд случаев отказа в выдаче паспортов болельщика.
"Есть уже примеры отказов. Я не готов сказать, сколько. Этот вопрос лучше задать правоохранительным органам, но факт, что такие отказы уже есть", — сказал Никифоров.
Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>
В церемонии открытия приняли участие руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева, известный в прошлом футболист Александр Мостовой.
Любой участник открытия парка смог увидеть трофей Кубка конфедераций-2017.
В торжественной церемонии открытия парка также принял участие глава Российского футбольного союза Виталий Мутко.
Вход и развлечения в парке, открывшемся на территории парка искусств "Музеон", будут бесплатными.
Французский футболист, чемпион мира по футболу 1998 года, победитель Кубков конфедераций FIFA 2001 и 2003 годов в составе сборной Франции Марсель Десайи стал почетным гостем церемонии открытия парка Кубка конфедераций-2017.
Посетителей парка ждет яркая и разнообразная развлекательная программа.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве за год до футбольного чемпионата мира.
В парке планируется проводить встречи со звездами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы.
Участники проводимых в парке викторин и конкурсов смогут выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций в столице.
Подобные парки будут открыты во всех городах, которые примут матчи Кубка конфедераций.
Парк в Сочи откроется 6 мая, в Казани - 13 мая, в Санкт-Петербурге - 20 мая.
Первый матч группового турнира Кубка конфедераций 2017 года пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове 17 июня, в нем сыграют сборные России и Новой Зеландии.
Полуфинальные матчи состоятся 28 июня в Казани и 29 июня в Сочи, матч за третье место пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена" днем 2 июля.
Вечером 2 июля на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге состоится игра, на которой будет определен обладатель Кубка конфедераций 2017 года.