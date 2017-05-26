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Спорт

В России к Кубку конфедераций выдали 100 тысяч паспортов болельщика

11:1926.05.2017
(обновлено: 11:27 26.05.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПосетитель Главного билетного центра FIFA в здании Альфа-Банка в Москве. Архивное фотоПосетитель Главного билетного центра FIFA в здании Альфа-Банка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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КАЗАНЬ, 26 мая — РИА Новости. В России выдано около 100 тысяч паспортов болельщика к Кубку конфедераций, около 200 тысяч заявок находятся в рассмотрении, сообщил журналистам глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

Самый большой рекламный плакат с символикой Кубка Конфедераций по футболу 2017 размещен на фасаде терминала Аэроэкспресс в Шереметьево. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ростуризм напомнил о пользе паспорта болельщика на Кубке конфедераций
"Выдано около 100 тысяч паспортов болельщика, подано еще около 200 тысяч заявок" — сказал министр при осмотре стадиона "Казань Арена" в рамках конференции ЦИПР-2017. Он отметил, что для Чемпионата мира по футболу будут выдаваться отдельные паспорта.

Паспорта болельщика необходимо получить всем, кто собирается посетить матчи Кубка конфедераций. В нем на чипе содержится вся информация о человеке. Такие меры обусловлены, в том числе, антитеррористическими мерами. Иностранцам он дает право на безвизовый въезд в страну.

"Логично проверить и знать все с точки зрения правоохранительной истории про каждого посетителя крупного спортивного или какого-то иного мероприятия. Сегодня с помощью современных цифровых технологий это совершенно реально. Это позволяет гораздо быстрее проводить физический контроль, потому что в принципе мы про этого человека уже все знаем. Модель рисков по нему построена",- сказал министр.

При этом, по словам министра, уже есть ряд случаев отказа в выдаче паспортов болельщика.

"Есть уже примеры отказов. Я не готов сказать, сколько. Этот вопрос лучше задать правоохранительным органам, но факт, что такие отказы уже есть", — сказал Никифоров.

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Открытие парка Кубка конфедераций в Москве
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ церемонии открытия приняли участие руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева, известный в прошлом футболист Александр Мостовой.Открытие Парка Кубка Конфедераций 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В церемонии открытия приняли участие руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева, известный в прошлом футболист Александр Мостовой.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЛюбой участник открытия парка смог увидеть трофей Кубка конфедераций-2017.Трофей Кубка Конфедераций 2017 на церемонии открытия Парка Кубка конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Любой участник открытия парка смог увидеть трофей Кубка конфедераций-2017.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ торжественной церемонии открытия парка также принял участие глава Российского футбольного союза Виталий Мутко.Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В торжественной церемонии открытия парка также принял участие глава Российского футбольного союза Виталий Мутко.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВход и развлечения в парке, открывшемся на территории парка искусств "Музеон", будут бесплатными.Девушка на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вход и развлечения в парке, открывшемся на территории парка искусств "Музеон", будут бесплатными.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкФранцузский футболист, чемпион мира по футболу 1998 года, победитель Кубков конфедераций FIFA 2001 и 2003 годов в составе сборной Франции Марсель Десайи стал почетным гостем церемонии открытия парка Кубка конфедераций-2017.Французский футболист Марсель Десайи на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Французский футболист, чемпион мира по футболу 1998 года, победитель Кубков конфедераций FIFA 2001 и 2003 годов в составе сборной Франции Марсель Десайи стал почетным гостем церемонии открытия парка Кубка конфедераций-2017.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПосетителей парка ждет яркая и разнообразная развлекательная программа.На церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Посетителей парка ждет яркая и разнообразная развлекательная программа.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве за год до футбольного чемпионата мира.Николай Гуляев, Виталий Мутко и официальный талисман чемпионата мира 2018 года волк Забивака на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве за год до футбольного чемпионата мира.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ парке планируется проводить встречи со звездами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы.Мальчик на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В парке планируется проводить встречи со звездами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники проводимых в парке викторин и конкурсов смогут выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций в столице.На церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Участники проводимых в парке викторин и конкурсов смогут выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций в столице.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПодобные парки будут открыты во всех городах, которые примут матчи Кубка конфедераций.Молодые люди играют в настольный футбол на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Подобные парки будут открыты во всех городах, которые примут матчи Кубка конфедераций.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПарк в Сочи откроется 6 мая, в Казани - 13 мая, в Санкт-Петербурге - 20 мая.Открытие Парка Кубка Конфедераций 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Парк в Сочи откроется 6 мая, в Казани - 13 мая, в Санкт-Петербурге - 20 мая.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПервый матч группового турнира Кубка конфедераций 2017 года пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове 17 июня, в нем сыграют сборные России и Новой Зеландии.Марсель Десайи с трофеем Кубка Конфедераций 2017 на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Первый матч группового турнира Кубка конфедераций 2017 года пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове 17 июня, в нем сыграют сборные России и Новой Зеландии.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПолуфинальные матчи состоятся 28 июня в Казани и 29 июня в Сочи, матч за третье место пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена" днем 2 июля.Дети играют в футбол на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Полуфинальные матчи состоятся 28 июня в Казани и 29 июня в Сочи, матч за третье место пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена" днем 2 июля.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВечером 2 июля на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге состоится игра, на которой будет определен обладатель Кубка конфедераций 2017 года.Марсель Десайи фотографируется с мальчиком на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Вечером 2 июля на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге состоится игра, на которой будет определен обладатель Кубка конфедераций 2017 года.
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