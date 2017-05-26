Две легкоатлетки из России выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине

ЮДЖИН (США), 26 мая — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Третий этап легкоатлетической Бриллиантовой лиги стартует в американском городе Юджин в пятницу. На нем выступят две представительницы России: действующая чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене (Кучина) и не столь титулованная, но не менее популярная прыгунья в длину Дарья Клишина.

Минус Шубенков

Как известно, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) продолжает оставаться временно лишенной членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) из-за последствий допингового скандала. Поэтому российские легкоатлеты не имеют права выступать на международных соревнованиях под своим флагом.

Однако все больше и больше спортсменов из России получают допуск для участия в турнирах в нейтральном статусе. На данный момент таковых 12 (включая информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлию Степанову). Еще около 100 заявок остаются нерассмотренными. На этой неделе, как ожидается, IAAF примет решение по половине этих заявок, а в целом ВФЛА надеется на окончательное прояснение ситуации 13 июня, когда ее руководство встретится в Москве с членами рабочей группы IAAF.

Пока же на международных соревнованиях выступает считанное число российских легкоатлетов. И на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине их должно было быть трое. Однако накануне выяснилось, что чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков не успевает на турнир из-за проблем с визой — американское посольство задержало его паспорт. Так что на данный момент в нынешнем летнем сезоне в активе россиянина остается один старт на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае, где он был пятым с результатом 13,35 секунды.

Сам легкоатлет, впрочем, заметил, что ничего страшного не случилось. "Буду готовиться дальше", — сказал он, имея в виду главную цель нынешнего сезона — августовский чемпионат мира в Лондоне. Пропуск же этапа в Юджине на положение Шубенкова в общем зачете Бриллиантовой лиги не повлиял — барьерный спринт на этом этапе вписан дополнительной дисциплиной, и баллов за результаты в этом виде программы не начислят.

В новый сезон под новой фамилией

Ну а единственная на данный момент действующая чемпионка мира из России в соревнованиях у женщин Мария Ласицкене все документы успела оформить вовремя и в штат Орегон прилетела. Любопытно, что в официальном превью этапа на сайте Бриллиантовой лиги ее фамилия отсутствует в той части, где перечисляют фаворитов соревнований по прыжкам в высоту у женщин. То ли авторы текста Марию, что называется, не ждали, то ли не опознали (с нынешнего летнего сезона спортсменка выступает под фамилией мужа).

Как бы то ни было, Ласицкене, конечно же, на победу в Юджине претендует. В летнем сезоне у нее это первый старт, но зато с прыжком на 2,03 метра она была лидером прошлого зимнего сезона — хотя и соревновалась только во внутрироссийских турнирах. Ближайшая конкурентка россиянки литовка Айрине Пальшите имела зимой результат 2,01, а испанка Рут Бейтиа — 1,98. Эти две прыгуньи, а также Камила Лицвинко из Польши и американка Шанте Лоу станут основными соперницами Марии на этапе в Юджине.

Соревнования по прыжкам в высоту пройдут в субботу, а накануне состоятся выступления участниц в двух вынесенных на вечер пятницы видах программы — метании копья и прыжках в длину у женщин. В последнем выступит еще одна очень интересующая российских (и не только) болельщиков спортсменка — Дарья Клишина. Как известно, она получила разрешение выступать на международных стартах еще летом прошлом года. Однако высоких результатов ни на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, ни на зимнем европейском первенстве в Белграде — двух главных с того момента стартах — показать не смогла, заняв девятое и четвертое места соответственно.

Стоит напомнить, что когда-то Клишина улетала за семиметровую отметку, причем не раз (ее личный рекорд 7,05). Однако в последние годы этот "гроссмейстерский" рубеж российской прыгунье не покоряется. Если этого не произойдет и в Юджине, Дарье будет крайне сложно бороться с американками Тианной Бартолеттой и Бриттни Риз — главными претендентками на победу в третьем этапе Бриллиантовой лиги.

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