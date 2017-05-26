Две легкоатлетки из России выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине

ЮДЖИН (США), 26 мая — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Третий этап легкоатлетической Бриллиантовой лиги стартует в американском городе Юджин в пятницу. На нем выступят две представительницы России: действующая чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене (Кучина) и не столь титулованная, но не менее популярная прыгунья в длину Дарья Клишина.
Минус Шубенков
Однако все больше и больше спортсменов из России получают допуск для участия в турнирах в нейтральном статусе. На данный момент таковых 12 (включая информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлию Степанову). Еще около 100 заявок остаются нерассмотренными. На этой неделе, как ожидается, IAAF примет решение по половине этих заявок, а в целом ВФЛА надеется на окончательное прояснение ситуации 13 июня, когда ее руководство встретится в Москве с членами рабочей группы IAAF.
Сам легкоатлет, впрочем, заметил, что ничего страшного не случилось. "Буду готовиться дальше", — сказал он, имея в виду главную цель нынешнего сезона — августовский чемпионат мира в Лондоне. Пропуск же этапа в Юджине на положение Шубенкова в общем зачете Бриллиантовой лиги не повлиял — барьерный спринт на этом этапе вписан дополнительной дисциплиной, и баллов за результаты в этом виде программы не начислят.
В новый сезон под новой фамилией
Как бы то ни было, Ласицкене, конечно же, на победу в Юджине претендует. В летнем сезоне у нее это первый старт, но зато с прыжком на 2,03 метра она была лидером прошлого зимнего сезона — хотя и соревновалась только во внутрироссийских турнирах. Ближайшая конкурентка россиянки литовка Айрине Пальшите имела зимой результат 2,01, а испанка Рут Бейтиа — 1,98. Эти две прыгуньи, а также Камила Лицвинко из Польши и американка Шанте Лоу станут основными соперницами Марии на этапе в Юджине.
Стоит напомнить, что когда-то Клишина улетала за семиметровую отметку, причем не раз (ее личный рекорд 7,05). Однако в последние годы этот "гроссмейстерский" рубеж российской прыгунье не покоряется. Если этого не произойдет и в Юджине, Дарье будет крайне сложно бороться с американками Тианной Бартолеттой и Бриттни Риз — главными претендентками на победу в третьем этапе Бриллиантовой лиги.
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