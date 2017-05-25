В МИД ожидают, что западная кампания против ЧМ-2018 будет набирать обороты

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Информационная кампания западных СМИ, рассчитанная на дискредитацию чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России, будет только набирать обороты, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сейчас история повторяется — вы будете свидетелями (главное, чтобы не были участниками) той информационной кампании, которая нагнетается постепенно в связи с проведением чемпионата мира по футболу в России. Будут отыгрываться разные треки точно так же (как и в случае с сочинской Олимпиадой — ред.), неготовность объектов, недружелюбность, непрофессионализм организаторов, и, конечно, как и в случае с мероприятиями в Сочи, будет рассматриваться под лупой, только не увеличивающей, а искажающей, правочеловеческая проблематика", — подчеркнула Захарова.
Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>