В МИД ожидают, что западная кампания против ЧМ-2018 будет набирать обороты

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Информационная кампания западных СМИ, рассчитанная на дискредитацию чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России, будет только набирать обороты, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, сегодня наблюдается очередной всплеск антироссийской пропаганды в западных СМИ в связи с проведением чемпионата в России. В этой связи она напомнила о множестве публикаций западных СМИ, которые были рассчитаны на то, чтобы опорочить проведение Олимпиады в Сочи, и предрекали полный крах "как с точки зрения организации, так и с точки зрения проведения Олимпийских игр в РФ".

"Сейчас история повторяется — вы будете свидетелями (главное, чтобы не были участниками) той информационной кампании, которая нагнетается постепенно в связи с проведением чемпионата мира по футболу в России. Будут отыгрываться разные треки точно так же (как и в случае с сочинской Олимпиадой — ред.), неготовность объектов, недружелюбность, непрофессионализм организаторов, и, конечно, как и в случае с мероприятиями в Сочи, будет рассматриваться под лупой, только не увеличивающей, а искажающей, правочеловеческая проблематика", — подчеркнула Захарова.

По ее мнению, набирает обороты тема запугивания любителей футбола "ужасами, с которыми они могут столкнуться у нас в стране в связи с якобы агрессивными фанатичными (как писалось) молодчиками, которые готовы растерзать иностранных футбольных болельщиков". Она указала, что подобные нападки в России слышат перед каждым крупным состязанием.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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