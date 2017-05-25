В Тульской области появилась собственная команда по велоспорту

Собственная команда по велоспорту появилась в Тульской области

Собственная команда по велоспорту появилась в Тульской области

ТУЛА, 25 мая — РИА Новости. Правительство Тульской области и компания "Марафон Групп" подписали соглашение о поддержке велосипедного спорта, предусматривающее спонсорство созданной в регионе команды по велоспорту, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

В церемонии подписания приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, президент холдинга "Марафон Групп", член Попечительского совета Федерации велосипедного спорта России Александр Винокуров и президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

"Марафон Групп" стала спонсором созданной в регионе команды по велоспорту. Соглашение о поддержке тульской команды позволит обеспечить её стабильное финансирование и создать благоприятные условия для подготовки спортсменов", — рассказал собеседник агентства.

Затем на велотреке состоялась презентация команды MARATHON-TULA Cycling team, в которую вошли сильнейшие велосипедисты Тульской области.

"Команда сформирована "с прицелом" на выступления на всероссийских и международных соревнованиях, а также на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Это престиж области. А также — популяризация велоспорта среди жителей, среди нашей молодёжи", — привели в пресс-службе слова главы региона Алексея Дюмина.

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