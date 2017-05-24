Олег Знарок из СКА признан лучшим тренером КХЛ по итогам сезона-2016/17

БАРВИХА (Московская область), 24 мая — Р-Спорт. Главный тренер санкт-петербургского СКА Олег Знарок признан лучшим тренером Континентальной хоккейной лиги сезона-2016/17.

Церемония закрытия сезона и вручение наград КХЛ проходит в среду в Барвихе. Приз за главного тренера СКА получили игроки команды.

Знарок, занимающий также пост главного тренера сборной России, возглавил СКА летом 2016 года. С петербуржцами он стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина сезона-2016/17, обыграв магнитогорский "Металлург" в финальной серии – 4-1.

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