Мозякин признан самым ценным игроком регулярки КХЛ сезона-2016/17

БАРВИХА (Московская область), 24 мая — Р-Спорт. Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин получил приз "Золотая клюшка" как самый ценный игрок регулярного чемпионата КХЛ сезона-2016/17.

В среду в Барвихе проходит церемония закрытия сезона и вручения наград КХЛ.

Мозякин в прошедшем регулярном чемпионате забросил 48 шайб и сделал 37 результативных передач в 60 матчах. "Металлург" в финальной серии плей-офф КХЛ уступил петербургскому СКА со счетом 1-4.

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