Задержки по зарплатам в клубах КХЛ составили более миллиарда рублей

БАРВИХА (Московская область), 24 мая — Р-Спорт, Семен Галькевич. Семь клубов КХЛ регулярно задерживают выплату зарплаты, некоторые 200 дней; суммарно задержки составляют более 1 млрд рублей, это беспрецедентно, заявил президент лиги Дмитрий Чернышенко.

Ранее Чернышенко заявлял, что задолженности клубов КХЛ по регламенту до 31 мая должны быть ликвидированы, если это будет сделано, клубы будут допущены к чемпионату.

"Семь клубов регулярно задерживают зарплаты, у некоторых задержки 200 дней. Суммарно задержки составляют более 1 млрд рублей — это беспрецедентно", — сказал Чернышенко журналистам.

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