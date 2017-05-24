Назначен новый главный тренер московского хоккейного клуба ЦСКА

МОСКВА, 24 мая — Р-Спорт. Игорь Никитин назначен главным тренером московского хоккейного клуба ЦСКА, сообщается на официальном сайте армейцев.

Последние три сезона Никитин был старшим тренером ЦСКА, а также входил в тренерский штаб сборной России. После сезона-2016/17, в котором армейцы уступили ярославскому "Локомотиву" во втором раунде плей-офф КХЛ, контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым, который возглавлял клуб с 2014 по 2017 год, был разорван.

"Из всех кандидатов выбор пал на Игоря Валерьевича, потому что он работает в клубе уже три года и лучше других знает костяк игроков нашей команды. Кроме того, у него есть опыт работы с национальной сборной, – заявил президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович. — Скоро будет сформирован тренерский штаб, который в соответствии с регламентом приступит к предсезонной подготовке".

Карьеру игрока Никитин, выступавший на позиции защитника, завершил в 2008 году, после чего работал тренером в омском "Авангарде" и новосибирской "Сибири". С 2014 года являлся старшим тренером ЦСКА.

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