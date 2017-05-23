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Спорт

Все идет по плану: Совет при президенте поддержал антидопинговые инициативы

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20:4423.05.2017
(обновлено: 20:46 23.05.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. 23 мая 2017Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. 23 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КРАСНОДАР, 23 мая – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта обозначил в качестве верного избранный путь страны по борьбе с допингом, фактически одобрил новый план Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) и высказался за продолжение деятельности органа под руководством Виталия Смирнова.

Совет при президенте РФ состоялся во вторник в Краснодаре.

Уличенный в допинге не должен занимать госпосты

Смирнов сразу же начал конкретизирующую речь, в которой призвал быть еще нетерпимее к людям, не разделяющим антидопинговые правила.

Станция допинг-контроля на территории лыжно-биатлонного комплекса Лаура в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пойманных на допинге спортсменов могут лишить права занимать госдолжности

"Предусмотрены меры по контролю за недобросовестными (спортсменами). Будут приняты меры по взысканию с доходов и имущества дисквалифицированных спортсменов и тренеров, которые они получили в качестве призовых, — сказал Смирнов на заседании совета. — Тот же принцип будет предложен в отношении дисквалифицированных спортсменов, в случае если они будут претендовать на замещение госдолжностей. Человек, уличенный в нарушении антидопинговых правил, будет ограничен или пожизненно лишен права занимать эти должности".

Глава НОАК подчеркнул, что "употребление допинга должно стать угрозой не только карьере спортсмена, но и карьере после спорта".

Указанные положения легли в основу Национального плана борьбы с допингом. Смирнов заметил, что к февралю 2017 года планируется подготовить основные моменты данного плана. Также глава антидопинговой комиссии отметил, что план "предусматривает вариант, что при неоднократных нарушениях спортсменами антидопинговых правил федерация может быть лишена государственной аккредитации".

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков предложил "одобрить национальный план по борьбе с допингом", так как "тот комплекс мер, который предусмотрен, рассчитан на ближайшие перспективы". Также глава ОКР призвал, чтобы комиссия Смирнова, задуманная в качестве антикризисной единицы в условиях серьезного непонимания между российской стороной и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), продолжила свою работу.

"Это очень важно для сохранения реноме и эффективности антидопинговой системы", – подчеркнул Жуков.

Министр спорта РФ Павел Колобков обратил внимание, что в России "большое число спортсменов лишено наград в результате перепроверки проб МОК". "Мы должны эту ситуацию в сотрудничестве с международными организациями исправить, и мы это делаем", — сказал Колобков, добавив, что "Минспорт совместно с ОКР и ПКР (Паралимпийским комитетом России) должен обеспечить надлежащий уровень позиций России в международных спортивных организациях".

"Важно наладить более конструктивное взаимодействие", — отметил министр.

Козлы отпущения

На заседании была поднята тема взаимоотношений между Паралимпийским комитетом России (ПКР) и Международным паралимпийским комитетом (IPC) на предмет восстановления прав российской организации. Исполком IPC 22 мая отметил прогресс ПКР в процессе восстановления членства и выполнения полученной от международной организации дорожной карты, но единогласно проголосовал за продление отстранения ПКР. Это сочетание одобрения с недоверием сильно задело президента ПКР Владимира Лукина.

Российские паралимпийцы. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Паралимпийцы по-прежнему вне игры: IPC оставил в силе отстранение ПКР

"Удивительно, что пресс-конференция IPC проходит по такой схеме: восхваление ПКР, что вот мы работаем хорошо, и мы фактически 62 пункта согласовали. Легко сказать, но трудно сделать. А после принцип такой: ПКР продолжает оставаться вне IPC, потому что главная проблема не дорожная карта, а пункты доклада Макларена, которые они называют фундаментальными. Поэтому ПКР почему-то оказывается козлом отпущения. И теперь называется дата – сентябрь, когда ПКР может быть принят, а может быть не принят", — посетовал Лукин.

"Таким образом, существует линия горизонта, которая отдаляет количество мер, которые связаны с конкретными датами. Совершенно неясно, решится вопрос в сентябре более или менее положительно или нет, — поделился руководитель ПКР. — А это значит, что надо поддержать паралимпийское движение, которое является положительным социальным проектом. Нужно, чтобы не дали погубить то, что мы создали".

Глава НОАК Смирнов также остался недоволен тем, что решение о восстановлении членства ПКР было отложено до сентября, "и это происходит на фоне положительных отзывов". "Мы помним историю отстранения от Паралимпийских игр-2016, и сделаем все возможное, чтобы не повторить этого", — добавил Смирнов.

Лукин положительно отозвался о работе НОАК. "Присоединяюсь к мнению Александра Дмитриевича (Жукова) о полезности НОАК. Если комиссия будет продолжать осуществлять свой независимый мониторинг – это будет только полезно", — отметил он.

Президент России Владимир Путин поддержал мнение, что в стране должно сложиться нетерпимое отношение к допингу. "Самое главное нам сформировать нетерпимое отношение к допингу вообще",- сказал Путин.

Президент также обратил внимание на опасность института информаторов в рамках борьбы с допингом.

"Мы хорошо знаем, что с этим институтом, как это ни печально, связаны трагические страницы в истории нашего государства. С этим институтом связаны массовые сталинские политические репрессии. Для нас это имеет особое значение. И если WADA на этом настаивает, то я понимаю разработчиков этого плана очень хорошо", — отметил Путин.

Исинбаева видит опасность в киберспорте

На совете при президенте были подняты и другие вопросы. Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил о необходимости прекратить практику параллельных зачетов спортсменов, к которой в данный момент отношение со стороны государства лояльное. Дело в том, что ряд спортсменов представляют по два, а то и по три региона, получая соответствующие вознаграждения.

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член комиссии атлетов МОК Елена Исинбаева. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
WADA не имеет морально-этических претензий к Исинбаевой, сообщил Смирнов

Однако президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова считает, что нет ничего зазорного в том, что при победах вознаграждаются и действующие тренеры, и те, кто ранее атлета воспитывал.

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом заявила об опасности со стороны популяризации киберспорта и инициативе больше акцентировать внимание на дворовых видах.

"Сегодня дети выходят во двор — с планшетами, телефонами. Они все в этом кибер-кибер-кибер… Если мы не примем меры по развитию уличных видов спорта, то столкнемся с большими проблемами. Если ребенок знает, что такое спорт, из своего мобильного телефона, то он не станет олимпийским чемпионом. У нас растут торговые центры, рестораны, но нет спорта. Вот это реальная проблема. Хотела бы вас попросить, чтоб строили спортивные площадки", — сказала Исинбаева на заседании.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался за скорейшее принятие программы развития хоккея в стране по типу того, как это сделано в футболе, а президент КХЛ Дмитрий Чернышенко вновь заметил об опасности такого явления как государственное финансирование нерентабельных клубов. Он даже заявил, что подобные команды вскоре будут вынуждены искать для выступлений новые лиги.

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. 23 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин заявил о необходимости формировать нетерпимое отношение к допингу

Импортозамещение? В футболе? Стопроцентное?

Неожиданно была затронута и тема футбола. К президенту обратился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Владимир Владимирович, здесь одна огромная просьба. Я знаю, что Виталий Леонтьевич (Мутко) уже ограничивает количество легионеров, и его ругали даже, слышал, как ругали в Сочи… Но можно при вашей поддержке все-таки произвести импортозамещение в российском футболе стопроцентное?", — сказал губернатор.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко на данную речь пока не отреагировал, в отличие от главы государства. "Правильно, согласен", — ответил Путин.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт" >>

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