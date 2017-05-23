Россия не допустит еще одного отстранения от Паралимпиады, заявил Смирнов

КРАСНОДАР, 23 мая – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российская сторона сделает все возможное, чтобы история с отстранением национальной сборной от Паралимпийских игр больше не повторилась, заявил глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов.

Президент РФ Владимир Путин 23 мая в Краснодаре проводит заседание совета по развитию физической культуры и спорта.

"Отдельно в плане (борьбы с допингом в российском спорте) прописано скорейшее восстановление ПКР, — заявил Смирнов на заседании совета. — Окончательное решение будет принято только в сентябре, и это происходит на фоне положительных отзывов. Мы помним историю отстранения от Паралимпийских игр-2016 и сделаем все возможное, чтобы не повторить этого".

Международный паралимпийский комитет (IPC) в августе прошлого года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и временном лишении ПКР членства в организации. Данные санкции не позволили части российских паралимпийцев принять участие в отборочных соревнованиях на зимнюю Паралимпиаду-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане. Исполком IPC 22 мая единогласно проголосовал за продление отстранения ПКР. Президент IPC Филип Крэйвен объявил, что судьба выступления сборной России на Паралимпиаде-2018 решится в сентябре после заседания исполкома IPC.

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