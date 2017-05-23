Путин призвал упорядочить сложные аббревиатуры в названиях спортивных школ

КРАСНОДАР, 23 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил навести порядок в названиях спортивных школ, в аббревиатурах которых часто сложно разобраться.

"Здесь важно определить типы организаций, что занимаются спортивным резервом, их статус. Да и с названиями, наверное, вы со мной согласитесь, пора тоже разобраться, а то запутаться очень просто. У нас и какие-то ДЮСШСРы, и СШОРы, и ДЮСШы, и СШ и ЦСП, и ЦОПы. И, бог знает, чего только нет", — обратил внимание президент на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

По мнению главы государства, все эти названия должны быть универсальны и понятны.

"По сути, они все занимаются одним и тем же, воспитывают атлетов. И вне зависимости от ведомственной принадлежности должны иметь универсальные названия, понятную систему контроля. И, что самое главное, руководствоваться общими федеральными стандартами спортивной подготовки", — сказал он.

Путин отметил, что программы дополнительного образования и стандартов в спорте должны быть гармонично увязаны и подчинены общим требованиям, представлять собой единый педагогический процесс.