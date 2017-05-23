На инфраструктуру к Универсиаде в Красноярске выделят более 800 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 23 мая — РИА Новости. Правительство РФ выделит в текущем году более 800 миллионов рублей на инфраструктуру к зимней Универсиаде в Красноярске, соответствующее распоряжение председателя правительства Дмитрия Медведева от 20 мая 2017 года опубликовано на портале государственной системы правовой информации.

"Выделить Минспорту России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2017 году бюджетные ассигнования в размере 827 758,4 тысячи рублей в целях предоставления остатков субсидии из федерального бюджета бюджету Красноярского края… Выделение субсидии позволит в установленные сроки создать инфраструктуру, необходимую для проведения XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске", — говорится в распоряжении.

Президент РФ Владимир Путин в марте во время визита в Красноярск отметил отставание на два-четыре месяца в строительстве трети спортивных сооружений. В частности, были нарушены сроки по краевой клинической больнице, двум транспортным объектам. В понедельник глава Красноярского края Виктор Толоконский заявил, что порядка 10 объектов Универсиады планируется сдать раньше срока — например, спорткомплексы "Сопка" и "Радуга", спортивно-тренерский блок "Снежный", многофункциональный центр СФУ, БСМП и другие. Ранее Путин заявлял, что общие затраты федерального бюджета на зимнюю Универсиаду в Красноярске составят 40,5 миллиарда рублей.

Зимняя Универсиада-2019 пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Спортивная программа Игр включает в себя соревнования по 11 видам спорта, в том числе по сноуборду.

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