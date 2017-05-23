56-ая Большая московская регата пройдет в столице

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. С 2 по 4 июня на Гребном канале в Крылатском пройдут 56-е Международные соревнования по академической гребле "Большая московская регата". Сообщает сайт mos.ru.

В первый день пройдут предварительные и отборочные заезды на дистанции 2000 метров, церемония и парад открытия, во второй — полуфинальные и финальные заезды в классах женских и мужских одиночек, одиночек легкого веса, двоек распашных, двоек парных и четверок распашных, а также мужских двоек распашных легкого веса. Дистанции — 2000 и 1000 метров.

В заключительный день турнира, 4 июня, определят победителей и призеров среди женских и мужских двоек парных легкого веса, четверок парных и восьмерок с рулевым, а также мужских четверок распашных легкого веса. Дистанции — 2000 и 500 метров.

Большая московская регата станет отборочным стартом для российских юниоров и юниорок. По итогам этих соревнований выяснят, кто войдет в состав сборной России для участия в первенстве мира по академической гребле среди спортсменов до 23 лет. Турнир пройдет с 20 по 27 июля в Болгарии.