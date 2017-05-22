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Спорт

Картинки из Дудинки: мировой керлинг "прописался" в Заполярье

23:3022.05.2017
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© РИА Новости . Александр КряжевУ ледового дворца Таймыр участников и зрителей встречали чумы и местные коренные жителиУ ледового дворца Таймыр участников и зрителей встречали чумы и местные коренные жители
© РИА Новости . Александр Кряжев

ДУДИНКА, 22 мая — РИА Новости, Карина Ивашко. На три дня город Дудинка, который называют водными воротами Таймыра, стал центром мирового керлинга — здесь прошел первый в Заполярье международный турнир по керлингу среди женских команд Arctic Cup.

Полярный день пришел вместе с керлингом

Снег, минусовые температуры (в конце мая!) и яркое солнце, которое сейчас на Таймыре светит и ночью, — на полуостров пришел полярный день (к нему-то, пользуясь уникальными природными возможностями, и приурочили турнир). Перед новеньким, единственным в мире ледовым дворцом "Таймыр", возведенным на вечной мерзлоте, сюрприз от хозяев тундры: традиционные чумы местных коренных народов, сами аборигены в ярких национальных костюмах и, конечно, олени — с молодыми рожками, покрытыми нежной шерстью, — специально привезенные на вертолете на радость жителям и многочисленным гостям Дудинки.

© РИА Новости . Александр КряжевМеждународный турнир по кёрлингу среди женских команд Arctic Cup
© РИА Новости . Александр Кряжев
Международный турнир по кёрлингу среди женских команд Arctic Cup

 

Ставка на экзотику оказалась верной: во многом ради нее в далекую Дудинку с Большой земли прибыл звездный десант сильнейших керлингисток мира. Сначала организаторы думали устроить турнир для "своих" и пригласить только страны, которые, как и Россия, владеют заполярными территориями, но, помимо команд Финляндии, Швеции, США и Канады, сразиться с соперницами в маленьком, но уникальном городке, расположенном за Северным полярным кругом, пожелала и сборная Швейцарии — действующий чемпион мира по керлингу.

За три дня команды провели шесть игровых туров на арене "Таймыра". Болельщики из Дудинки и соседних поселений полуострова с азартом наблюдали за вдумчивой и завораживающей игрой, поддерживая российские команды (их было три, включая сборную Красноярского края) и подбадривая зарубежные.

"Это непередаваемые ощущения — играть у себя на Родине, это всегда приятно. Мы привыкли одного-двух человек видеть с российскими флагами на трибунах. Но когда весь зал за тебя, как здесь, это возвращает нас на три года назад на Олимпийские игры в Сочи. Зрители приходят на матч, который длится 2,5 часа, и на протяжении всего этого времени болеют за тебя. И за это спасибо огромное всем организаторам, в том числе, и за возможность игры с такими сильными соперниками. Кстати, публика их так же, как и мы, встречала с большим уважением. Люди настолько радушны, что принимают с теплотой всех, кто сюда приезжает. Просто семейная атмосфера здесь в Дудинке", — поделилась с РИА Новости сразу после завершения турнира скип команды-победителя Анна Сидорова.

Команда Сидоровой в финале одержала победу над канадской сборной со скипом Дженнифер Джонс со счётом 5:3. А бронзовым призером стала российская команда со скипом Викторией Моисеевой, взявшая верх над командой Швейцарии во главе с двукратной чемпионкой мира Алиной Пец со счетом 5:4.

© РИА Новости . Александр КряжевКоманда Анны Сидоровой в финальной битве за золото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Команда Анны Сидоровой в финальной битве за золото

И мэр немного керлингист…

Во время этого "семейного праздника" мэр Дудинки Юрий Гурин находился тут же, в числе болельщиков. Ледовый дворец, можно сказать, его детище: еще год назад он руководил Центром развития зимних видов спорта и отвечал за проведение прошлогоднего "Кубка Таймыра" по керлингу среди мужских команд России, ставшего репетицией нынешнего мирового этапа Arctic Cup. Именно он в 2011 году начинал строительство ледового дворца и прошел этот путь "от колышка до ввода в эксплуатацию". А потому как раз ему выпала честь открывать международный турнир символичным броском гранитного камня по льду.

"В прошлом году, после завершения на нашей ледовой арене "Кубка Таймыра", такой был эмоциональный взрыв для людей — к нам, в Дудинку, приехали сильнейшие игроки со всей страны, и какого уровня проведен турнир! Такой последовал всплеск интереса к керлингу, что у нас появилась своя школа этого вида спорта. Даже я сам занимался, пока время позволяло. И я, конечно, потренировался перед выходом на лед, чтобы не ударить в грязь лицом. Но, главное, мы за семь месяцев подготовили команду и отправили ее на соревнования Красноярского края, где они стали чемпионами! Нас всерьез поначалу никто не воспринимал, а когда поняли, что к чему, команду уже было не остановить. У нас сейчас и дети занимаются, и взрослые", — рассказал Губин РИА Новости на церемонии награждения призеров и закрытия турнира.

Мэр напомнил, что провести международный турнир было бы невозможно без участия такого генерального партнера как "Норникель". "Конечно, надо сказать огромное спасибо компании "Норникель", которая выделяет большие средства на развитие спорта в регионе, а главное, поддерживает не только спорт высших достижений, но и массовый спорт, здоровый образ жизни. Детская школа керлинга тоже существует благодаря помощи "Норильского никеля", — подчеркнул он.

© РИА Новости . Александр КряжевПеред посвящением в таймырцы непременно надо задобрить дух Огня
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перед посвящением в таймырцы непременно надо задобрить дух Огня

Не керлингом единым…

Организацию турнира, красоту церемоний открытия и закрытия с непременным местным колоритом в виде танцев под шаманский бубен и всполохами огня (символа не только домашнего очага, но и природного богатства Таймыра — его газовых месторождений), и российские, и иностранные участницы восприняли на "ура". К тому времени все они уже прошли обряд посвящения в таймырцы: узнали, что по поверью нганасанов — самого северного народа евразийской тундры — земля плоская, и держат ее мамонты, под медитативные звуки варгана получили благословение от четырех главных богинь Таймыра — матери Солнца, матери Земли, матери Луны и матери Воды, скрепив его согласием духа шамана и глотком воды из священного озера нганасанов.

"Когда мы услышали, что в таком экзотическом месте будет проводиться международный турнир, решили ехать, не раздумывая. За пару дней, что находимся в Дудинке, мы очень много успели! Нас посвятили в таймырцы, провели экскурсию в музее, где мы впервые увидели настоящего мамонта! Ни на одном турнире нам не удавалось так много посмотреть и так хорошо познакомиться с культурой и особенностями страны — хозяйки соревнований", — восхищалась на прощальном вечере скип сборной Канады Дженнифер Джонс — команды-чемпиона Олимпиады в Сочи, занявшей на Arctic Cup второе место.

© РИА Новости . Александр КряжевАмулет шамана на счастье
© РИА Новости . Александр Кряжев
Амулет шамана на счастье

По ее словам, канадцы остались "в полном восторге" от организации турнира.

"Все продумано до мелочей. В Дудинке очень гостеприимные люди, все улыбаются и всегда готовы помочь. А церемонию открытия я могу сравнить только с открытием Олимпийских игр в Сочи. Вся арена переливалась разными цветами, даже было северное сияние, которое каким-то волшебным образом сотворили организаторы. Поедем ли мы сюда в следующем году? Безусловно! Мы очень хотим и в дальнейшем принимать участие в Curling Champions Tour Arctic Cup, ведь, на мой взгляд, это один из самых лучших турниров, которые есть на данный момент", — сказала Джонс.

Привлекательности турниру в Дудинке, обещающему стать постоянным, добавляет и то, что ССТ уже признала за ним право начисления командам очков, которые влияют на их мировой рейтинг в керлинге.

© РИА Новости . Александр КряжевСчастливые победители: команда Анны Сидоровой, Россия (золото), команда Дженифер Джонс, Канада (серебро), команда Виктории Моисеевой, Россия (бронза)
© РИА Новости . Александр Кряжев
Счастливые победители: команда Анны Сидоровой, Россия (золото), команда Дженифер Джонс, Канада (серебро), команда Виктории Моисеевой, Россия (бронза)
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