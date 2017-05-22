Олег Кононов стал главным тренером футбольного клуба "Терек"

МОСКВА, 22 мая — Р-Спорт. Олег Кононов назначен на пост главного тренера футбольного клуба "Терек" из Грозного, сообщил почетный президент клуба, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Instagram.

Кононов в сентябре покинул пост главного тренера "Краснодара" и с того времени оставался без практики. "Терек" по итогам минувшего сезона занял пятое место в турнирной таблице. Контракт Кононова с грозненским клубом рассчитан на три года.

"В нашем футбольном клубе "Терек" произошли кадровые перемены. С сегодняшнего дня главным тренером является Олег Кононов. Он имеет богатый опыт футболиста и тренера. Я встретился с Олегом Георгиевичем. Мы обсудили тактические и стратегические задачи, стоящие перед тренерским штабом и игроками "Терека". Прежде всего, нужно закрепить успех завершившегося сезона. Это означает, что необходимо бороться за выход в еврозону", — написал Кадыров.

В минувшем сезоне команду тренировал Рашид Рахимов, возглавлявший "Терек" с 2013 года.

"Терек" завершил сезон, заняв пятое место. Это хороший результат. Но нужно стремиться к большему. Именно на это нацелена команда. Я хочу выразить особую благодарность Рашиду Рахимову, который три с половиной года являлся главным тренером "Терека", добился хороших результатов, сумел наладить командную игру", — добавил глава Чечни.

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