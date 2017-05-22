Мутко: восстановление РУСАДА станет серьезным аргументом по вопросу ПКР

МОСКВА, 22 мая — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) станет серьезным аргументом для Международного паралимпийского комитета (IPC) в вопросе восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР), хотя этот критерий и никак не зависит от ПКР, заявил агентству "Р-Спорт" вице-премьер РФ Виталий Мутко.

IPC в августе прошлого года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и лишении ПКР членства в организации. В понедельник было объявлено, что исполком IPC единогласно проголосовал за продление отстранения ПКР. Ранее на совете учредителей WADA было объявлено, что РУСАДА для полного восстановления необходимо выполнить четыре критерия. Мутко заявил, что надеется, что с июня РУСАДА вернет себе полномочия по планированию тестирования и забору допинг-проб.

"Они все работают, комиссия по соответствию есть, работает, паралимпийцы работают. Сейчас самый принципиально важный вопрос во всех критериях — восстановление РУСАДА. Думаю, что как они восстановятся, это будет сразу серьезный аргумент. Этот критерий никак не зависит от нашего ПКР, но даст им больше шансов на восстановление", — заявил Мутко.

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