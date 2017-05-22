Мутко: восстановление РУСАДА станет серьезным аргументом по вопросу ПКР

МОСКВА, 22 мая — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) станет серьезным аргументом для Международного паралимпийского комитета (IPC) в вопросе восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР), хотя этот критерий и никак не зависит от ПКР, заявил агентству "Р-Спорт" вице-премьер РФ Виталий Мутко.
"Они все работают, комиссия по соответствию есть, работает, паралимпийцы работают. Сейчас самый принципиально важный вопрос во всех критериях — восстановление РУСАДА. Думаю, что как они восстановятся, это будет сразу серьезный аргумент. Этот критерий никак не зависит от нашего ПКР, но даст им больше шансов на восстановление", — заявил Мутко.
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