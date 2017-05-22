Мутко рассказал о замене газона на "Санкт-Петербург Арене"

МОСКВА, 22 мая — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что принято решение о замене газона на "Санкт-Петербург Арене", идет активная фаза этого процесса, сейчас это самый проблемный стадион в России.

Заседание исполкома РФС состоялось в понедельник в Москве. Петербургский "Зенит" в апреле переехал со стадиона "Петровский" на новый стадион "Санкт-Петербург Арена", где летом должны пройти матчи Кубка конфедераций. После состоявшегося 7 мая матча 27-го тура чемпионата России между "Зенитом" и грозненским "Тереком" главный тренер "сине-бело-голубых" Мирча Луческу подверг критике состояние газона на арене. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что состояние поля на "Санкт-Петербург Арене" "оставляет желать лучшего". В итоге последний домашний матч сезона против "Краснодара" 17 мая "Зенит" провел на стадионе "Петровский".

"Заслушали подготовку к Кубку конфедераций, (генеральный директор оргкомитета "Россия-2018") Алексей Сорокин доложил о готовности, главный тренер (сборной России Станислав Черчесов) о подготовке команды рассказал. 2 июня мы должны будем передать всю нашу инфраструктуру оргкомитету. Cегодня самый проблемный стадион – "Санкт-Петербург Арена". 20 мая приняли решение о замене газона, и сейчас идет активная фаза этого. Есть еще вопросы. Надеюсь, что до 2 июня будет работа завершена", — сказал Мутко.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

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