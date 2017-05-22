Паралимпийцы по-прежнему вне игры: IPC оставил в силе отстранение ПКР

МОСКВА, 22 мая — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Международный паралимпийский комитет (IPC) хоть и отметил прогресс Паралимпийского комитета России (ПКР) в процессе восстановления членства в международной организации, однако продлил отстранение ПКР – пока на неопределенный срок. Судьба выступления российских паралимпийцев на зимних Играх в Пхенчхане по-прежнему остается неизвестной.

На прошлой неделе в Барселоне прошло заседание исполкома IPC, заслушавшего доклад рабочей группы по восстановлению статуса ПКР, по итогам чего было объявлено о текущих решениях. Отстранение ПКР, о котором в августе 2016 года объявил президент IPC Филип Крэйвен, в результате чего россияне пропустили Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро, остается в силе — исполком решил это единогласно.

Тем не менее, работа ПКР, проведенная согласно полученной от международной организации дорожной карте, не осталась незамеченной. В начале мая координационный комитет ПКР встретился с рабочей группой IPC в Бонне и доложил о прогрессе выполнения критериев восстановления, а также детализировал список российских спортсменов для антидопингового тестирования.

Однако IPC счел, что пока выполнены еще далеко не все критерии. "Хотя рабочая группа воодушевлена прогрессом ПКР, существует ряд критериев по восстановлению, которые еще предстоит выполнить. Поэтому рабочая группа рекомендовала исполкому продлить отстранение ПКР на данном этапе", — заявил в понедельник глава рабочей группы IPC Энди Паркинсон. "В целом исполком доволен сотрудничеством и шагами, которые предпринимает ПКР в различных направлениях, чтобы восстановить членство", — отметил Крэйвен.

Решение по Пхенчхану будет в сентябре

Пока до сих пор неизвестно, смогут ли российские паралимпийцы выступить на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Из-за отстранения ПКР российские паралимпийцы-зимники во многих видах спорта в минувшем сезоне не смогли принять участие в международных соревнованиях, являвшихся отборочными к Олимпиаде.

По словам Крэйвена, судьба выступления сборной России на Паралимпиаде-2018 решится в сентябре на заседании исполкома IPC. "В сентябре у нас будет еще одна встреча (на исполкоме IPC) с рабочей группой, и если критерии (по восстановлению членства ПКР) не будут выполнены к тому моменту, нам будет крайне сложно восстановить членство ПКР для участия сборной России в Паралимпийских играх-2018", — сказал Крэйвен.

Директор по связям с общественностью IPC Крэйг Спенс подчеркнул, что россияне в любом случае не смогут выступить на Паралимпийских играх под нейтральным флагом. "Это не в наших правилах", — отметил представитель международной организации.

В отдельных дисциплинах сборной России в случае снятия с ПКР отстранения могут быть предложены дополнительные квоты. "Что касается керлинга на колясках, то российская команда уже квалифицировалась на Игры-2018, так что если будет снято отстранение ПКР, то она выступит в Пхенчхане. Если говорить о видах на снегу, то, возможно, мы сможем предложить дополнительные места для ПКР. Если говорить о хоккее, то мы еще разрабатываем этот вопрос. Мы надеемся, что до сентября ПКР исполнит все критерии, отстранение будет снято, и головной боли у нас поубавится", — отметил Спенс.

"Мяч на стороне России"

Глава IPC в очередной раз подчеркнул, что в первую очередь именно российская сторона должна предпринять активные действия, чтобы исправить все те проблемы, которые вскрыло расследование комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

"ПКР делает хорошую работу и показывает прогресс в деле восстановления своего членства (в IPC), — сказал Крэйвен. — ПКР и российские власти должны действовать, чтобы исправить те проблемы, которые открыло расследование Макларена. Как президент IPC я хочу, чтобы эта ситуация разрешилась как можно быстрее и увидеть российских спортсменов, соревнующихся на международных турнирах. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы помочь российской стороне выполнить критерии вовремя".

"Мяч сейчас на стороне России, и мы должны увидеть действия с их стороны. Мы дошли до такого момента, когда нужно увидеть изменения, чтобы ситуация раз и навсегда исправилась", — подчеркнул президент IPC.

Сожаление и разочарование

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил агентству "Р-Спорт", что решение IPC его разочаровало. "Это известие вызывает большое сожаление и разочарование, потому что проделана огромная работа Паралимпийским комитетом России и WADA. WADA само отмечает, что оно позитивно оценивает сотрудничество с Олимпийским комитетом России и Паралимпийским комитетом России", — сказал Смирнов.

Член исполкома ПКР, многократный паралимпийский чемпион Сергей Шилов заявил, что решение IPC было предсказуемым. "Другого решения от Крэйвена было тяжело ожидать. В сентябре в IPC будут принимать решение, допускать или не допускать нас к Паралимпийским играм. ПКР в то же время выполняет требования, которые к нам предъявлены. И порядка шестидесяти пунктов требований уже выполнены, и документы отправлены. И более 40 пунктов IPC нам уже зачел. Но самый сложный пункт, который нас держит, насколько я понимаю — это восстановление аккредитации РУСАДА. И от этого будет зависеть, пустят ли нас на Паралимпийские игры", — отметил Шилов.

При этом он отметил, что многие российские паралимпийцы уже морально готовы к тому, что их не допустят и до зимних Игр. "Знаете, один раз они уже нас не пустили на Игры и мы это пережили, — подчеркнул собеседник агентства. — Мы, конечно, надеемся на положительный исход. Но многие ребята уже готовы, что с зимними играми будет все также, как и с летними. Но минимальная надежда все же есть".

В свою очередь член исполкома ПКР и Совета спортсменов IPC Михаил Терентьев уверен, что положительное решение по восстановлению ПКР может быть принято только после смены правления IPC, выборы которого пройдут в сентябре. "К сожалению, нас не услышали в рамках деятельности рабочей группы IPC — на каком-то этапе мы потеряли нить доверительного обсуждения проблем российского и международного паралимпийского движения. Крэйвен загнал ситуацию в тупик. И положительное решение может быть принято только после выбора нового состава правления IPC", — сказал Терентьев по телефону.

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