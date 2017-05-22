Стэн Коллимор рассказал, почему согласился освещать Кубок конфедераций

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Английский футболист и комментатор Стэн Коллимор, принявший решение освещать Кубок конфедераций совместно с RT, рассказал, почему откликнулся на предложение российского телеканала.

По словам Коллимора, он безмерно рад представившейся ему возможности, поскольку благодаря ей он может не только самостоятельно оценить инфраструктуру, поближе познакомиться с болельщиками и страной в целом, но и рассказать правду о том, что видел.

Комментатор подчеркнул, что RT ни разу не просил его фабриковать и выдумывать новости, а также никогда не ограничивал его журналистскую свободу.

"За любую работу я берусь потому, что хочу ее делать. Но стоит попросить меня приукрасить репортаж для пущего эффекта или сгустить краски — я тут же благополучно вернусь к себе домой, в Каннок", — подчеркнул Коллимор.