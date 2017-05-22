Крэйвен назвал условие восстановления членства ПКР в IPC

ЛОНДОН, 22 мая — Р-Спорт. Международный паралимпийский комитеа (IPC) должен увидеть действия со стороны России по восстановлению членства Паралимпийского комитета России, нужно увидеть изменения, чтобы ситуация исправилась, заявил глава IPC Филип Крэйвен на пресс-конференции по итогам заседания исполкома организации.

IPC в августе 2016 года принял единогласное решение отстранить россиян от Паралимпиады-2016 и лишить ПКР членства в организации. В понедельник было объявлено, что исполком IPC единогласно проголосовал за продление отстранения ПКР.

"Мяч сейчас на стороне России, и мы должны увидеть действия с их стороны. Мы дошли до такого момента, когда нужно увидеть изменения, чтобы ситуация раз и навсегда исправилась", — сказал Крэйвен.

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