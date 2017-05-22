Путин проведет в Краснодаре заседание Совета по физкультуре и спорту

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 23 мая проведет в Краснодаре заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба Кремля.

"На заседании будет рассмотрен комплекс мер, направленных на развитие системы подготовки спортивного резерва и сборных команд до 2024 года. С основным докладом выступит министр спорта Павел Колобков", — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники встречи также обсудят Национальный план борьбы с допингом в российском спорте. Как поясняется, о том, какие действия планируется предпринять в этой сфере, расскажет почетный президент Олимпийского комитета России, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.

"В ходе рабочей поездки в Краснодарский край президент посетит комплекс тренировочных залов "Чемпион", детско-юношескую Академию футбольного клуба "Краснодар", а также стадион кубанской команды, где встретится с активом ведущих волонтерских объединений России", — сообщили в пресс-службе Кремля.