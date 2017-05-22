Дзагоева не включили в состав в сборной для подготовки к Кубку конфедераций

МОСКВА, 22 мая — Р-Спорт. Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев не включен в состав сборной России на тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций, сообщается на сайте РФС.

Дзагоев в текущем году провел на поле в составе российской команды лишь 17 минут в матче против бельгийцев (3:3). Ранее стало известно, что на Кубке конфедераций не сможет сыграть еще один футболист ЦСКА и сборной России Марио Фернандес.

Тренерский штаб национальной команды вызвал на учебно-тренировочный сбор в Австрии, который пройдет с 26 мая по 3 июня, 28 игроков. Окончательная заявка на Кубок Конфедераций должна быть оформлена не позднее 7 июня.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В преддверии турнира сборная России проведет товарищеские матчи со сборными Венгрии (5 июня в Будапеште) и Чили (9 июня в Москве).

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