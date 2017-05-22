Василевский и Панарин вошли в символическую сборную ЧМ-2017

КЕЛЬН, 22 мая – Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты сборной России Андрей Василевский и Артемий Панарин вошли в символическую сборную чемпионата мира 2017 года, который проходил в Кельне и Париже.

Сборная России в воскресенье в матче за третье место победила команду Финляндии со счетом 5:3. Чемпионами стали шведы, одолевшие в финале канадцев со счетом 2:1 по буллитам.

Василевский в девяти встречах трижды сохранял свои ворота "сухими", отразив 93,56% бросков. Панарин стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 17 очков (4 шайбы + 13 передач).

Полностью символическая сборная ЧМ-2017 выглядит следующим образом:

вратарь: Андрей Василевский (Россия),

защитники: Колтон Парайко (Канада), Деннис Зайденберг (Германия),

форварды: Артемий Панарин (Россия), Вильям Нюландер (Швеция), Нэтан Маккиннон (Канада).