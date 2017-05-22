Россияне Василевский и Панарин вошли в тройку лучших хоккеистов ЧМ-2017

Вратарь сборной России Андрей Василевский в матче за третье место чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Финляндии

Вратарь сборной России Андрей Василевский в матче за третье место чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Финляндии

КЕЛЬН, 22 мая — Р-Спорт, Семен Галькевич. Вратарь сборной России Андрей Василевский и нападающий национальной команды Артемий Панарин включены в тройку лучших хоккеистов завершившегося в Кельне в воскресенье чемпионата мира.

В решающем матче сборная Швеции в серии буллитов обыграла команду Канады. Встреча завершилась со счетом 2:1. В игре за бронзу сборная России была сильнее финнов – 5:3.

Помимо Василевского, который на турнире провел 3 "сухих" матча, и Панарина, ставшего лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата мира (4 заброшенных шайбы и 13 результативных передач), в тройку лучших хоккеистов, определенную директоратом, вошел защитник сборной Германии Деннис Зайденберг.

Чемпионат мира в 2017 году проходил в Кельне и Париже.