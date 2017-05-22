Россияне Василевский и Панарин вошли в тройку лучших хоккеистов ЧМ-2017
КЕЛЬН, 22 мая — Р-Спорт, Семен Галькевич. Вратарь сборной России Андрей Василевский и нападающий национальной команды Артемий Панарин включены в тройку лучших хоккеистов завершившегося в Кельне в воскресенье чемпионата мира.
В решающем матче сборная Швеции в серии буллитов обыграла команду Канады. Встреча завершилась со счетом 2:1. В игре за бронзу сборная России была сильнее финнов – 5:3.
Помимо Василевского, который на турнире провел 3 "сухих" матча, и Панарина, ставшего лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата мира (4 заброшенных шайбы и 13 результативных передач), в тройку лучших хоккеистов, определенную директоратом, вошел защитник сборной Германии Деннис Зайденберг.
Чемпионат мира в 2017 году проходил в Кельне и Париже.
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Встреча со сборной Финляндии за бронзу чемпионата мира проходила в Кельне.
Открыл счет в матче Никита Гусев, на 28-й минуте он отметился дублем.
Кроме того, шайбы в копилку россиян принесли Владимир Ткачев, Богдан Киселевич и Никита Кучеров.
В матче с финнами Валерий Ничушкин набрал свои первые очки на турнире, выполнив три голевые передачи.
Игроки сборной России Вадим Щипачев (слева) и Евгений Дадонов.
Вратарь сборной Финляндии Йоонас Корписало пропустил первую шайбу на седьмой минуте первого периода.
Еще три шайбы финны пропустили во втором периоде.
В конце второго периода сборная Суоми воспрянула духом и отыграла одну шайбу.
Еще две шайбы финны забили в начале третьего периода.
У финской сборной отметились Микко Рантанен, Микко Лехтонен и Вели-Матти Савинайнен.
Вратарь сборной России Андрей Василевский.
Однако подопечные Олега Знарка смогли собраться.
На 48-й минуте Никита Кучеров забил пятую шайбу.
Таким образом, сборная России стала бронзовым призером второй раз подряд.