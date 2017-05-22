Гусев, Кучеров и Нюландер стали лучшими снайперами ЧМ по хоккею
КЕЛЬН, 22 мая — Р-Спорт. Форварды сборной России Никита Гусев и Никита Кучеров, а также шведский хоккеист Вильям Нюландер стали лучшими снайперами чемпионата мира-2017, который проходил в Кельне и Париже.
Все три хоккеиста в десяти матчах на турнире отметились 7 шайбами. Лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата стал другой нападающий сборной России Артемий Панарин, которому удалось набрать 17 очков (4 шайбы + 13 передач).
Российские хоккеисты в матче за третье место обыграли команду Финляндии. Сборная Швеции в финале одолела канадцев 2:1 по буллитам.
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Встреча со сборной Финляндии за бронзу чемпионата мира проходила в Кельне.
Открыл счет в матче Никита Гусев, на 28-й минуте он отметился дублем.
Кроме того, шайбы в копилку россиян принесли Владимир Ткачев, Богдан Киселевич и Никита Кучеров.
В матче с финнами Валерий Ничушкин набрал свои первые очки на турнире, выполнив три голевые передачи.
Игроки сборной России Вадим Щипачев (слева) и Евгений Дадонов.
Вратарь сборной Финляндии Йоонас Корписало пропустил первую шайбу на седьмой минуте первого периода.
Еще три шайбы финны пропустили во втором периоде.
В конце второго периода сборная Суоми воспрянула духом и отыграла одну шайбу.
Еще две шайбы финны забили в начале третьего периода.
У финской сборной отметились Микко Рантанен, Микко Лехтонен и Вели-Матти Савинайнен.
Вратарь сборной России Андрей Василевский.
Однако подопечные Олега Знарка смогли собраться.
На 48-й минуте Никита Кучеров забил пятую шайбу.
Таким образом, сборная России стала бронзовым призером второй раз подряд.