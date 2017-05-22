Гусев, Кучеров и Нюландер стали лучшими снайперами ЧМ по хоккею

КЕЛЬН, 22 мая — Р-Спорт. Форварды сборной России Никита Гусев и Никита Кучеров, а также шведский хоккеист Вильям Нюландер стали лучшими снайперами чемпионата мира-2017, который проходил в Кельне и Париже.

Все три хоккеиста в десяти матчах на турнире отметились 7 шайбами. Лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата стал другой нападающий сборной России Артемий Панарин, которому удалось набрать 17 очков (4 шайбы + 13 передач).

Российские хоккеисты в матче за третье место обыграли команду Финляндии. Сборная Швеции в финале одолела канадцев 2:1 по буллитам.