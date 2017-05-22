Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по хоккею
00:0422.05.2017
(обновлено: 06:41 22.05.2017)
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КЕЛЬН, 21 мая – Р-Спорт, Семен Галькевич. Форвард сборной России по хоккею Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата мира, который в Кельне и Париже.
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Россиянин набрал в девяти матчах на турнире 17 очков, забросив четыре шайбы и оформив тринадцать результативных передач. Другой хоккеист сборной России Никита Кучеров, которому удалось набрать 15 (7+8) очков, стал вторым. Тройку лучших на чемпионате замкнул представитель "кленовых" Нэтан Маккиннон, который также набрал 15 баллов (6+9).
Сборная России в воскресном матче победила команду Финляндии и завоевала бронзовые медали чемпионата мира.
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Встреча со сборной Финляндии за бронзу чемпионата мира проходила в Кельне.
Открыл счет в матче Никита Гусев, на 28-й минуте он отметился дублем.
Кроме того, шайбы в копилку россиян принесли Владимир Ткачев, Богдан Киселевич и Никита Кучеров.
В матче с финнами Валерий Ничушкин набрал свои первые очки на турнире, выполнив три голевые передачи.
Игроки сборной России Вадим Щипачев (слева) и Евгений Дадонов.
Вратарь сборной Финляндии Йоонас Корписало пропустил первую шайбу на седьмой минуте первого периода.
Еще три шайбы финны пропустили во втором периоде.
В конце второго периода сборная Суоми воспрянула духом и отыграла одну шайбу.
Еще две шайбы финны забили в начале третьего периода.
У финской сборной отметились Микко Рантанен, Микко Лехтонен и Вели-Матти Савинайнен.
Вратарь сборной России Андрей Василевский.
Однако подопечные Олега Знарка смогли собраться.
На 48-й минуте Никита Кучеров забил пятую шайбу.
Таким образом, сборная России стала бронзовым призером второй раз подряд.