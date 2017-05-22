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Спорт

Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по хоккею

00:0422.05.2017
(обновлено: 06:41 22.05.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИгрок сборной России Артемий Панарин. Архивное фотоИгрок сборной России Артемий Панарин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КЕЛЬН, 21 мая – Р-Спорт, Семен Галькевич. Форвард сборной России по хоккею Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата мира, который в Кельне и Париже.

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Россиянин набрал в девяти матчах на турнире 17 очков, забросив четыре шайбы и оформив тринадцать результативных передач. Другой хоккеист сборной России Никита Кучеров, которому удалось набрать 15 (7+8) очков, стал вторым. Тройку лучших на чемпионате замкнул представитель "кленовых" Нэтан Маккиннон, который также набрал 15 баллов (6+9).

Сборная России в воскресном матче победила команду Финляндии и завоевала бронзовые медали чемпионата мира.

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Взяли бронзу ЧМ: российские хоккеисты обыграли команду Финляндии
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВстреча со сборной Финляндии за бронзу чемпионата мира проходила в Кельне.Российские болельщики перед началом встречи со сборной Финляндии
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Встреча со сборной Финляндии за бронзу чемпионата мира проходила в Кельне.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкОткрыл счет в матче Никита Гусев, на 28-й минуте он отметился дублем.Игрок сборной России Никита Гусев радуется заброшенной шайбе в матче за третье место ЧМ
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Открыл счет в матче Никита Гусев, на 28-й минуте он отметился дублем.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкКроме того, шайбы в копилку россиян принесли Владимир Ткачев, Богдан Киселевич и Никита Кучеров.Игрок сборной России Евгений Кузнецов в ходе матча с финнами
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Кроме того, шайбы в копилку россиян принесли Владимир Ткачев, Богдан Киселевич и Никита Кучеров.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ матче с финнами Валерий Ничушкин набрал свои первые очки на турнире, выполнив три голевые передачи.Игроки сборной России Валерий Ничушкин (справа) и сборной Финляндии Себастьян Ахо
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
В матче с финнами Валерий Ничушкин набрал свои первые очки на турнире, выполнив три голевые передачи.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИгроки сборной России Вадим Щипачев (слева) и Евгений Дадонов.Игроки сборной России Вадим Щипачев (слева) и Евгений Дадонов
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Игроки сборной России Вадим Щипачев (слева) и Евгений Дадонов.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВратарь сборной Финляндии Йоонас Корписало пропустил первую шайбу на седьмой минуте первого периода.Вратарь сборной Финляндии Йоонас Корписало ловит шайбу
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вратарь сборной Финляндии Йоонас Корписало пропустил первую шайбу на седьмой минуте первого периода.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЕще три шайбы финны пропустили во втором периоде.Вратарь сборной Финляндии Йоонас Корписало пропускает шайбу в матче за третье место чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Финляндии
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Еще три шайбы финны пропустили во втором периоде.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ конце второго периода сборная Суоми воспрянула духом и отыграла одну шайбу.Игрок сборной Финляндии Йоонас Ярвинен защищает свои ворота
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
В конце второго периода сборная Суоми воспрянула духом и отыграла одну шайбу.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЕще две шайбы финны забили в начале третьего периода.Российский хоккеист Виктор Антипин (внизу) и игрок сборной Финляндии Атте Охтамаа
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Еще две шайбы финны забили в начале третьего периода.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУ финской сборной отметились Микко Рантанен, Микко Лехтонен и Вели-Матти Савинайнен.Розыгрыш шайбы в матче между сборными России и Финляндии
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
У финской сборной отметились Микко Рантанен, Микко Лехтонен и Вели-Матти Савинайнен.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВратарь сборной России Андрей Василевский.Вратарь сборной России Андрей Василевский в матче за третье место чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Финляндии
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вратарь сборной России Андрей Василевский.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкОднако подопечные Олега Знарка смогли собраться.Игроки сборной России радуются заброшенной шайбе в матче за третье место чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Финляндии
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Однако подопечные Олега Знарка смогли собраться.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа 48-й минуте Никита Кучеров забил пятую шайбу.Игрок сборной России Валерий Ничушкин (слева) и игрок сборной Финляндии Себастьян Ахо в матче за третье место чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Финляндии
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
На 48-й минуте Никита Кучеров забил пятую шайбу.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкТаким образом, сборная России стала бронзовым призером второй раз подряд.Игрок сборной России Сергей Андронов с Кубком за третье место чемпионата мира по хоккею 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Таким образом, сборная России стала бронзовым призером второй раз подряд.
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