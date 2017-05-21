Стало известно итоговое положение клубов чемпионата России по футболу

МОСКВА, 21 мая — Р-Спорт. Определилось итоговое положение клубов-участников чемпионата России по футболу по итогам сезона-2016/17.
В воскресенье состоялись матчи заключительного, 30-го тура российского чемпионата. Его победителем досрочно в 27-м туре стал московский "Спартак". "Красно-белые" в сезоне-2017/18 выступят в групповом этапе Лиги чемпионов.
Обладателями серебряных медалей сезона стали игроки московского ЦСКА. Они примут участие в квалификационном турнире Лиги чемпионов за право сыграть на групповой стадии. Бронзу ЧР завоевали футболисты санкт-петербургского "Зенита". Они, а также ставший 4-м "Краснодар" в новом сезоне сыграют в квалификационном турнире Лиги Европы.
Участие в групповой стадии Лиги Европы ранее за счет победы в Кубке России обеспечил себе московский "Локомотив", занявший в чемпионате России 8-е место.
В первенство ФНЛ вылетели "Томь" (Томск, 16-е место) и "Крылья Советов" (Самара, 15-е). В стыковых матчах за право остаться в РФПЛ на будущий сезон сыграют занявший 13-е место "Оренбург" и ставший 14-м тульский "Арсенал".
Полностью итоговая турнирная таблица российского чемпионата-2016/17 выглядит следующим образом:
1. "Спартак", Москва – 69 очков;
2. ЦСКА, Москва – 62;
3. "Зенит", Санкт-Петербург – 61;
4. "Краснодар" – 49;
5. "Терек", Грозный – 48;
6. "Ростов", Ростов-на-Дону – 48;
7. "Уфа" – 43;
8. "Локомотив", Москва – 42;
9. "Рубин", Казань – 38;
10. "Амкар", Пермь – 35;
11. "Урал", Екатеринбург – 30;
12. "Анжи", Махачкала – 30;
13. "Оренбург" – 30;
14. "Арсенал", Тула – 28;
15. "Крылья Советов", Самара – 28;
16. "Томь" (Томск) – 14.
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