Стало известно итоговое положение клубов чемпионата России по футболу

МОСКВА, 21 мая — Р-Спорт. Определилось итоговое положение клубов-участников чемпионата России по футболу по итогам сезона-2016/17.

В воскресенье состоялись матчи заключительного, 30-го тура российского чемпионата. Его победителем досрочно в 27-м туре стал московский "Спартак". "Красно-белые" в сезоне-2017/18 выступят в групповом этапе Лиги чемпионов.

Обладателями серебряных медалей сезона стали игроки московского ЦСКА. Они примут участие в квалификационном турнире Лиги чемпионов за право сыграть на групповой стадии. Бронзу ЧР завоевали футболисты санкт-петербургского "Зенита". Они, а также ставший 4-м "Краснодар" в новом сезоне сыграют в квалификационном турнире Лиги Европы.

Участие в групповой стадии Лиги Европы ранее за счет победы в Кубке России обеспечил себе московский "Локомотив", занявший в чемпионате России 8-е место.

В первенство ФНЛ вылетели "Томь" (Томск, 16-е место) и "Крылья Советов" (Самара, 15-е). В стыковых матчах за право остаться в РФПЛ на будущий сезон сыграют занявший 13-е место "Оренбург" и ставший 14-м тульский "Арсенал".

Полностью итоговая турнирная таблица российского чемпионата-2016/17 выглядит следующим образом:

1. "Спартак", Москва – 69 очков;

2. ЦСКА, Москва – 62;

3. "Зенит", Санкт-Петербург – 61;

4. "Краснодар" – 49;

5. "Терек", Грозный – 48;

6. "Ростов", Ростов-на-Дону – 48;

7. "Уфа" – 43;

8. "Локомотив", Москва – 42;

9. "Рубин", Казань – 38;

10. "Амкар", Пермь – 35;

11. "Урал", Екатеринбург – 30;

12. "Анжи", Махачкала – 30;

13. "Оренбург" – 30;

14. "Арсенал", Тула – 28;

15. "Крылья Советов", Самара – 28;

16. "Томь" (Томск) – 14.

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