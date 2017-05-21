Футболисты ЦСКА разгромили "Анжи" и завоевали серебро чемпионата России

МОСКВА, 21 мая — Р-Спорт. Московский ЦСКА разгромил махачкалинский "Анжи" в матче 30-го тура чемпионата России по футболу, завоевав по итогам сезона-2016/17 серебряные медали.

Армейцы завершили встречу в Москве со счетом 4:0 в свою пользу. Отличились Сергей Игнашевич (17-я минута), Витиньо (24, 38) и Федор Чалов (49).

Ближайший преследователь ЦСКА, "Зенит", уже не сможет догнать ЦСКА, у которого 62 очка. Сине-бело-голубые, победив в воскресенье московский "Локомотив со счетом 2:0, набрали 61 очко и заняли по итогам сезона третье место. Чемпионом стал столичный "Спартак".