"Спартак" выиграл молодежный чемпионат России по футболу
МОСКВА, 20 мая — Р-Спорт. Футболисты московского "Спартака" обыграли тульский "Арсенал" в заключительном 30-м туре и завоевали золотые медали молодежного первенства России в сезоне-2016/17.
Встреча, состоявшаяся в субботу в Туле, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
"Спартак" набрал 68 очков и на два балла опередил ближайшего преследователя – московский ЦСКА, который финишировал в турнирной таблице вторым. Бронзовым призером первенства стал петербургский "Зенит" (54).
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Игрокам московского "Спартака" после матча 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с грозненским "Тереком" вручили кубок чемпионов страны.
В последнем домашнем матче "Спартак" обыграл "Терек" со счетом 3:0. Дублем в составе красно-белых отметился капитан команды Денис Глушаков, еще один мяч на свой счет записал Куинси Промес.
"Спартак" в десятый раз в истории стал чемпионом России, обеспечив себе золотые медали за три тура до окончания чемпионата.
Игроки "Спартака" на церемонии вручения кубка чемпионов России.
Церемония вручения кубка "красно-белым" прошла примерно через час после матча с "Тереком".
Болельщикам "Спартака" разрешили выйти на поле, чтобы принять участие в праздновании чемпионства вместе с командой.
Вратарь "Спартака" Артем Ребров после окончания матча.
После 29 туров у "Спартака" 69 очков.
В заключительном туре РФПЛ "Спартак" в гостях сыграет с тульским "Арсеналом".
Игроки "Спартака" на церемонии вручения кубка чемпионов России.
Болельщики фотографируются на игровом поле после окончания матча.
Игрок "Спартака" Луис Адриано (слева) на церемонии вручения кубка чемпионов России.
Последний раз "Спартак" побеждал на чемпионате России в 2001 году, а на в Кубке страны в 2003-м.
Салют над стадионом "Открытие Арена" во время церемонии вручения кубка чемпионов России.
Болельщики "Спартака" фотографируются на игровом поле после окончания матча.