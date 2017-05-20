СМИ: Кронке отказался продавать Усманову пакет акций лондонского "Арсенала"

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Миллиардер Стэн Кронке, владеющий 67% акций футбольного клуба "Арсенал", отказался их продавать Алишеру Усманову, сообщает Mirror.
По информации издания, Кронке заявил российскому бизнесмену, что не намерен избавляться от клуба. Представители Усманова, в свою очередь, отказались комментировать эти сообщения, добавляет издание.
СМИ ранее называли сумму сделки в 1,3 миллиарда долларов.
Алишеру Усманову принадлежит 30% акций "Арсенал".
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