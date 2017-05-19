WADA не имеет морально-этических претензий к Исинбаевой, сообщил Смирнов

МОСКВА, 19 мая — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) готово подчеркнуть, что у него нет морально-этических претензий к главе наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) двукратной олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой, и оказать ей помощь как человеку, который будет возглавлять борьбу с допингом в стране, заявил агентству "Р-Спорт" глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов.

По итогам заседания совета учредителей WADA 18 мая в Монреале было объявлено, что РУСАДА для полного восстановления в правах необходимо выполнить четыре критерия. Ключевым является уход Исинбаевой с поста председателя наблюдательного совета РУСАДА до 31 мая.

"Исинбаева была избрана демократическим путем, и никаких препятствий не было. WADA потом спохватилось и стало трактовать это так, что данный вариант не является независимым с точки зрения WADA. Нашей вины и тем более вины Лены в этом нет никакой. Кстати, изменения в наблюдательном совете касались не только Лены. Я сознательно не хочу произносить фамилии, но если вы сравните первый состав, который был избран в декабре, и нынешний – они разные", — сказал Смирнов по телефону.

"Лена – лицо известное, она представляет определенные интересы, но они (в WADA) считают, что руководитель набсовета должен быть ну совершенно независим от какой-либо принадлежности к другим организациям. Лена понимает, что мы не должны приходить к тупику. Надо находить решение. Но это никак не отразится на ее социальном положении, на ее уровне. Более того, WADA высказало готовность подчеркнуть, что у него нет к Лене морально-этических претензий, и они (WADA) готовы оказать ей всемерное содействие как человеку, который будет возглавлять борьбу с допингом в стране и являться в этом плане медийным лицом. WADA готово сотрудничать с Исинбаевой, но в другом качестве", — заметил Смирнов.

Смирнов также заявил, что сотрудничество WADA и Исинбаевой будет формализовано. "Я надеюсь на это. Но я не хотел бы в данном случае отвечать за людей, функции которых это затрагивает. Лена уже является востребованным человеком, входя в комиссию спортсменов МОК, ОКР. И в дальнейшем у нее есть перспектива", — уверен Смирнов.

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