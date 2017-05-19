Смирнов сообщил, кто может возглавить набсовет РУСАДА

МОСКВА, 19 мая – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Главой наблюдательного совета РУСАДА с большой долей вероятности станет академик, предприниматель или космонавт, заявил агентству "Р-Спорт" глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов.

В четверг в Монреале прошло заседание совета учредителей WADA. По словам заместителя генерального директора агентства Роба Келера, РУСАДА для полного восстановления необходимо выполнить четыре пункта, одним из которых является уход с поста главы наблюдательного совета РУСАДА Елены Исинбаевой. В пятницу вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил "Р-Спорт", что данный критерий будет выполнен в мае.

"По мнению WADA, возглавлять набсовет должен кто-то из независимых представителей, а их всего три человека. У нас там есть академик, предприниматель и космонавт. Скорее всего, из их числа будет избран новый глава набсовета. Сейчас идут консультации, вопрос окончательно не решен. Больше я ничего не могу добавить",- сказал Смирнов по телефону.

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