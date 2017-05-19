Мутко надеется, что РУСАДА вернут функции планирования и забора допинг-проб

МОСКВА, 19 мая – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил агентству "Р-Спорт", что надеется, что с июня Российская антидопинговая лаборатория (РУСАДА) вернет себе полномочия по планированию тестирования и забору допинг-проб.

Начиная с 2016 года все российские спортсмены находятся под тотальным контролем иностранных антидопинговых организаций. Планирование тестирования осуществляется британским антидопинговым агентством, забор проб – шведскими и немецкими уполномоченными организациями.

"В мае мы этот критерий (по которому председатель набсовета РУСАДА Елена Исинбаева не может занимать это место, так как представляет учредителя организации — ОКР) выполним, и я надеюсь, что с июня месяца два новых полномочия — планирование и забор проб — нам будут возвращены и организация будет близка к восстановлению", — сказал Мутко по телефону.

"К Лене (Исинбаева) ни у кого нет никаких вопросов, в том числе у WADA. Ситуация равносильна той, что у меня получилась с ФИФА. Я два года как член исполкома, ко мне никаких вопросов как к представителю Европы, в Европе, в УЕФА устраивает моя работа. Потом вводятся критерии, по которым членами исполкома не могут быть члены государственных органов власти стран", — отметил он.

Мутко также добавил, что было бы "корректнее, если бы это было сделано до выборов и, конечно, это можно было бы сегодня оспаривать в CAS, потому что есть в швейцарском праве и спортивном праве пункты, что по ходу игры правила не меняются".

"Мы все критерии выполняли, они по ходу добавили новый. И этот критерий не направлен против Лены, это больше направлено на то, чтобы создать большую независимость этой организации", — пояснил Мутко.

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