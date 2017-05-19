Ниггли заявил, что Исинбаева может остаться членом набсовета РУСАДА

МОСКВА, 19 мая — Р-Спорт. Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева может остаться членом набсовета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает Ассошиэйтед Пресс.

В четверг в Монреале прошло заседание совета учредителей WADA, на котором было объявлено, что Исинбаева должна покинуть пост председателя наблюдательного совета РУСАДА 31 мая. Россиянка в марте была переизбрана председателем набсовета организации. Позже WADA заявило агентству "Р-Спорт" , что назначение Исинбаевой не согласуется с дорожной картой по восстановлению РУСАДА.

Как сообщает агентство, Ниггли заявил, что Исинбаева может остаться в набсовете РУСАДА. Также он отметил, что решение по выбору нового главы набсовета, который должен быть независимым от Олимпийского комитета России, имеет большое значение, так как "это нужно (WADA) для того, чтобы получить необходимые гарантии на будущее".

В конце 2015 года независимая комиссия WADA обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Работа московской антидопинговой лаборатории была приостановлена. РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA.

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