СМИ: Исинбаева 31 мая будет вынуждена уйти с поста главы набсовета РУСАДА

МОСКВА, 18 мая — Р-Спорт. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева 31 мая будет вынуждена покинуть пост главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает insidethegames.biz.

Об этом было объявлено в четверг в ходе совета Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Монреале.

Исинбаева в марте была переизбрана председателем наблюдательного совета РУСАДА. Позже WADA заявило "Р-Спорт", что ее назначение не согласуется с дорожной картой, утвержденной организацией.

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