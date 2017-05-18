IAAF рассмотрит половину оставшихся заявок российских легкоатлетов

МОСКВА, 18 мая – Р-Спорт, Василий Конов-мл. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) на следующей неделе рассмотрит 50% оставшихся заявок российских легкоатлетов на выступление в международных соревнованиях под нейтральным флагом, сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе IAAF.

Ранее IAAF допустила 12 российских легкоатлетов к участию в международных стартах под нейтральным флагом, отказав в общей сложности 17 спортсменам. Еще около 100 заявок остаются нерассмотренными.

"После повторного анализа образцов с предыдущих чемпионатов мира и других соревнований, бюро по пересмотру случаев применения допинга IAAF собирается на следующей неделе для рассмотрения около 50% оставшихся заявок. Спортсмены будут проинформированы о решениях, как только они будут вынесены, — сообщили в пресс-службе IAAF. – Нормативные акты, регулирующие выступление нейтральных спортсменов, будут опубликованы в середине июня".

В ноябре 2015 года комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовала IAAF дисквалифицировать ВФЛА за нарушение антидопинговых правил и, соответственно, отстранить российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях. Совет IAAF последовал рекомендации и проголосовал за лишение ВФЛА членства в IAAF и отстранение российских легкоатлетов.

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