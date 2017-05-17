Московский "Спартак" разгромил грозненский "Терек" в матче 29 тура РФПЛ

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Футболисты московского "Спартака" обыграли грозненский "Терек" в последнем домашнем матче сезона РФПЛ 2016/17 со счетом 3:0, сообщает "Р-Спорт".

Дублем в составе красно-белых отметился капитан команды Денис Глушаков, еще один мяч на свой счет записал Куинси Промес. По окончанию матча футболистам 'Спартака" вручили кубок за победу в чемпионате России, которую подопечные Массимо Карреры обеспечили досрочно.

После 29 туров "Спартак" имеет 69 очков. "Терек" перед заключительным туром идет на шестом месте с 45 очками.

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