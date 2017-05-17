"Локомотив" одолел "Урал" в матче 29-го тура чемпионата России по футболу

МОСКВА, 17 мая — Р-Спорт. Футболисты московского "Локомотива" нанесли поражение екатеринбургскому "Уралу" в выездном матче 29-го тура чемпионата России.

Игра, прошедшая в среду в Екатеринбурге, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Неманья Пейчинович (33-я минута) и Мануэл Фернандеш (44, с пенальти), а на 78-й минуте защитник москвичей Соломон Кверквелия отправил мяч в свои ворота.

Железнодорожники с 61-й минуты играли в меньшинстве: за две желтые карточки с поля был удален Антон Миранчук.

"Локомотив" набрал 42 очка и расположился на седьмом месте в чемпионате. "Урал" с 30 баллами занимает 11-ю позицию.

В заключительном туре 21 мая "Локомотив" примет санкт-петербургский "Зенит", а "Урал" на выезде сыграет с "Уфой".

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