В переходах метро в Москве установят два стола для настольного футбола

Молодые люди играют в настольный футбол на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017

Молодые люди играют в настольный футбол на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Два стола для настольного футбола установят 10 июня в переходах столичного метрополитена в преддверии Кубка конфедераций, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Один из столов появится в переходе со станции "Площадь Революции" на "Театральную", второй — с "Пушкинской" на "Чеховскую", поиграть в настольный футбол пассажиры смогут бесплатно.

"Рядом со столами для футбола установят прессволлы для фотографий, на полу будет наклейка в виде футбольного газона. Площадки для настольного футбола в подземке были выбраны таким образом, чтобы игроки не мешали проходу пассажиров", — говорится в сообщении.

Как рассказал порталу первый заместитель руководителя Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, планируются и другие тематические мероприятия на станциях метро и Московского центрального кольца. "Ведем переговоры с представителями команд, чтобы наши пассажиры могли встретиться с футболистами разных сборных", — приводятся в сообщении слова Латыпова.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.