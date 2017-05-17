ЧМ-2017: хоккеисты из США и Канады выиграли свои группы, россияне – вторые

Игроки сборной России Евгений Кузнецов, Александр Барабанов в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и США. Архивное фото

Игроки сборной России Евгений Кузнецов, Александр Барабанов в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и США. Архивное фото

КЕЛЬН, 17 мая – Р-Спорт, Семен Галькевич. Групповой этап чемпионата мира по хоккею в Кельне и Париже завершился во вторник. Победителем группы А, матчи которой проходили в Германии, стала команда США, а первой в парижской части турнира стала сборная Канады, победитель последних двух турниров. Сборная России в группе А заняла второе место.

По итогам группового этапа четвертьфинальные пары составили Россия и Чехия, США и Финляндия, Швейцария и Швеция, Канада и Германия.

Сборные Италии и Словении, ставшие последними в группах А и В соответственно, покидают элитный дивизион и не выступят на следующем мировом первенстве, которое пройдет в датских городах Копенгаген и Хернинг. Путевки на чемпионат мира 2018 года в конце апреля себе забронировали команды Австрии и Южной Кореи, впервые пробившиеся в элитный дивизион.

Сборная России: в плей-офф снова со второго места



Как и год назад на чемпионате мира в Москве и Санкт-Петербурге, сборная России одержала шесть побед на групповом этапе и заняла второе место. Календарь оказался как нельзя благоприятен для сборной России: команда Олега Знарка начала турнир с матча против шведов, которые на тот момент еще ждали подкрепление из НХЛ и имели в заявке только 18 полевых игроков.

Россияне добились победы в серии буллитов (2:1), после чего последовали матчи с командами Италии (10:1), Германии (6:3), Дании (3:0), Словакии (6:0) и Латвии (5:0). Последние при этом не выставили на игру трех лидеров (вратаря Элвиса Мерзликинса, форвардов Андерса Джериньша и Яниса Спруктса). Встреча с командой США ждала россиян только в последний игровой день.

Сборная России в Кельне побила рекорд по результативности на групповых этапах чемпионата мира под руководством Олега Знарка, забив 35 голов в семи матчах. В "золотом" Минске команда забросила 31 шайбу, в "серебряной" Остраве – 30, в "бронзовой" Москве – 32.

По ходу турнира сборная России потеряла капитана Сергея Мозякина, получившего травму верхней части тела в матче с немцами. Форвард не смог продолжить выступление на турнире и вернулся в Россию, а функции капитана перешли к Антону Белову.

В день матча с датчанами, 11 мая, стало известно, что сборную России на турнире усилят хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов, а капитан "столичных" Александр Овечкин в связи с травмой впервые с 2009 года пропустит чемпионат мира. На следующий день было принято решение, что последнее место в заявке сборной России займет Валерий Ничушкин, для которого чемпионат мира в Кельне стал первым в карьере. Кузнецов и Орлов прибыли в Германию 13 мая, и на групповом этапе успели провести два матча.

Кельн: США и Швеция в числе главных фаворитов



Судьба первого места в кельнской группе решалась в игре сборных России и США. Американцы начали турнир с сенсационного поражения от команды Германии, после чего выиграли в основное время пять матчей подряд, а в главной встрече группового этапа продлили серию до шести побед, переиграв сборную России со счетом 5:3.

"Главное, что мы выполнили задачу и заняли первое место в группе. Могу сказать, что рады даже больше тому, что остаемся в Кельне, а не самой победе над сборной России. Не придется тратить силы на переезд туда и обратно, и это здорово. Мы уверены в своих шансах выиграть золото, нам просто все равно, кто будет соперником в четвертьфинале. Мы — сборная США, мы должны обыгрывать любого", — заявил лучший бомбардир американцев на турнире Джонни Годро.

Третьей в группе А стала команда Швеции, которую изначально относили к числу главных фаворитов турнира. Шведы уже в начальную заявку внесли 16 игроков НХЛ, а по ходу чемпионата мира в Кельн приехали выбывшие из борьбы за Кубок Стэнли голкипер Хенрик Лундквист, форварды Оскар Линдберг (оба – "Нью-Йорк Рейнджерс") и Никлас Бэкстрем ("Вашингтон"). При этом Лундквист приехал на чемпионат мира впервые с 2008 года.

Судьба последней путевки в плей-офф решалась в последней игре группового этапа. В полной драматизма игре сборная Германии только по буллитам добилась победы над латвийцами и второй год подряд вышла в четвертьфинал. Сборные Латвии, Словакии и Дании остались за бортом плей-офф, причем словаки не смогли пробиться в четверку уже четвертый год подряд, а латвийцы не играли в плей-офф с 2009 года.

Париж: белорусы остановились в шаге от провала



Сборная Канады на турнир привезла состав даже внушительнее, чем на прошлогодний турнир в России. Если год назад золото из звезд первой величины выигрывали Кори Перри, Коннор Макдэвид, Тэйлор Холл, Мэтт Дюшен, Райан О'Райлли и Брэд Маршанд, то теперь в составе Клод Жиру, Нэтан Маккиннон, Уэйн Симмондс, Марк-Эдуард Власич, Митч Марнер, те же Дюшен и О'Райлли.

Канадцы более чем уверенно прошли групповой этап, единственной неожиданностью стало поражение в овертайме от сборной Швейцарии, которое стало для команды лишь вторым в последних двадцати семи матчах на чемпионатах мира.

"У шведов в этом году хорошая оборона, там собраны большие мастера, у сборной России интересная команда, американцы постепенно адаптируются и от матча к матчу набирают обороты. Шансы на победу у этих команд определенно есть, но золото в третий раз подряд возьмет сборная Канады", — сказал агентству "Р-Спорт" главный тренер "Торонто", двукратный олимпийский чемпион, единственный тренер-член "Тройного золотого клуба" Майк Бэбкок.

Всего во второй раз в истории в состав сборной Канады на чемпионат мира вошел игрок из КХЛ: неожиданно в заявке оказался отыгравший последние четыре сезона в магнитогорском "Металлурге" 36-летний защитник Крис Ли. Ранее единственным игроком из КХЛ был защитник Джоэл Квятковски, сыгравший пять матчей на чемпионате мира 2009 года после сезона в череповецкой "Северстали". Ли на групповом этапе провел четыре матча, отметившись двумя результативными передачами. Хоккеист, по собственному признанию, рассчитывает после турнира получить предложение из НХЛ.

Вторыми в парижской группе стали швейцарцы – единственная, кроме канадцев, команда, не проигравшая на групповом этапе ни одного матча в основное время. Второе место швейцарцы заняли, победив в последний игровой день чехов. Команда Йозефа Яндача начала турнир с поражения от канадцев (1:4), после чего выиграла пять матчей подряд, но поражение от швейцарцев откинуло чехов на третье место. Четвертой в группе B стала сборная Финляндии.

Белорусы были близки к тому, чтобы впервые с 2004 года оказаться вне элиты. Близки настолько, что после четырех поражений на старте турнира глава Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) Игорь Рачковский заявил, что подаст в отставку в случае вылета. Однако в пятой игре белорусы взяли свое первое очко на турнире, уступив французам в серии буллитов, а затем в главной игре турнира, в которой определялась покидающая топ-дивизион команда, обыграли словенцев со счетом 5:2.

Симпатии не только у собственных болельщиков своей игрой на турнире вызвала сборная Франции, всего на одно очко отставшая от команды Финляндии. Лучшим игроком в составе французов стал Стефан Да Коста — отыгравший последние три сезона в ЦСКА форвард в шести матчах забросил шесть шайб и четырежды ассистировал партнерам. Хоккеист не скрывает, что рассматривает возможность возвращения в НХЛ, и, по информации агентства "Р-Спорт", игроком интересуется вступающий в лигу со следующего сезона "Вегас Голден Найтс".

Цель близка



Уже после девяти игровых дней чемпионат мира в Кельне и Париже превзошел по посещаемости прошлогодний турнир в Москве и Санкт-Петербурге (417 414 человек). Первые 42 матча посетили 431 040 зрителей, а итоговая посещаемость группового этапа составила 584 888 зрителей (10444 – в среднем за игру). Организаторы ставили себе цель достичь отметки в 600 тысяч зрителей, и она будет "пройдена" уже в четверг, когда состоятся четвертьфинальные матчи.

Лучшими бомбардирами группового этапа стали Артемий Панарин (13 очков), канадец Нэйтан Маккиннон (12) и Вадим Шипачев (12), лучшими снайперами – американец Джонни Годро, французы Стефан Да Коста и Антуан Руссель, забросившие по шесть шайб.

Четвертьфинальные матчи состоятся 18 мая. В Кельне пройдут встречи США – Финляндия (17:15 мск) и Германия – Канада (21:15 мск), в Париже сыграют Росия – Чехия (17:15 мск) и Швейцария – Швеция (21:15 мск). Полуфинальные игры пройдут в Кельне 20 мая, а на следующий день там же состоятся финал и матч за третье место.

Под руководством Знарка россияне неизменно выигрывали медали чемпионатов мира: золото ЧМ-2014 в Белоруссии, серебро ЧМ-2015 в Чехии и бронзу ЧМ-2016. В случае победы сборная России выиграет свой пятый чемпионат мира за последние десять турниров.

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