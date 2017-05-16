Шарапова не получила wild card для участия в "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 16 мая — Р-Спорт. Двукратная победительница "Ролан Гаррос" российская теннисистка Мария Шарапова не получит wild card ни в квалификации, ни в основной сетке и, таким образом, не выступит в Открытом чемпионате Франции, сообщил президент Федерации тенниса Франции (FFT) Бернар Джудичелли во время специальной трансляции в официальном аккаунте FFT в Facebook.

Шарапова в конце апреля провела первый официальный матч после отбытия 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В настоящее время 30-летняя россиянка занимает 211-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Второй в сезоне турнир Большого шлема, "Ролан Гаррос", пройдет в Париже с 28 мая по 11 июня, матчи квалификационного турнира стартуют 22 мая. Шарапова дважды в карьере выигрывала Открытый чемпионат Франции – в 2012 и 2014 годах.

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