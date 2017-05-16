Российские боксеры примут участие в Чемпионате Европы на Украине

МОСКВА, 16 мая — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Боксеры сборной России примут участие в чемпионате Европы 2017 года, который пройдет на Украине, Международная федерация любительского бокса (AIBA) гарантирует их безопасность, сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе Федерации бокса России (ФБР).

Как сообщается, данное решение принято по итогам встречи генерального секретаря ФБР Умара Кремлева и Чинг-Куо Ву, главы AIBA. Также отмечается, что представители от России войдут во все профильные комиссии AIBA.

Чемпионат Европы по боксу пройдет в Харькове с 14 по 25 июня.

Кроме того, как сообщили в ФБР, в ходе переговоров были намечены планы взаимодействия организаций по развитию бокса в России, по аккредитации и обучению российских судей и супервайзеров.

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