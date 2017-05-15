Российская теннисистка покинула корт в слезах после падения на матче в Риме

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла закончить матч первого раунда теннисного турнира в Риме, сообщает "Р-Спорт". Это произошло из-за неудачного падения, видео которого опубликовано на YouTube-канале WTA-Tennis Highlights HD.

Касаткина получила травму во время матча с чешкой Барборой Стрыцовой. Россиянка победила в первом сете со счетом 6:4, а во второй партии при счете 3:3 побежала за укороченным ударом соперницы и при торможении подвернула ногу. Врач пытался оказать спортсменке помощь, но она не смогла продолжить игру и покинула арену со слезами на глазах.

Стрыцова сыграет во втором раунде с победительницей в паре Тимя Бащински (Швейцария) — Тимя Бабош (Венгрия).

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