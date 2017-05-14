Тренер сборной США назвал игру российских хоккеистов бесподобной

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Главный тренер американской сборной по хоккею Джефф Блэшилл заявил, что Россия показывает бесподобную игру на чемпионате мира. Об этом сообщает "Спорт-экспресс".

В преддверии встречи с российскими хоккеистами наставник сборной США подчеркнул важность этой игры.

"Это будет важнейший матч. И мы поборемся за первое место в группе. Россия пока что играет бесподобно. Но мы способны обыграть любого", — заявил Блэшилл.

Он подчеркнул, что для победы над россиянами его подопечным потребуется поработать над командной игрой.

"У нас впереди выходной, когда будет время этим заняться", — отметил тренер.

Встреча группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и США состоится во вторник, 16 мая.

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