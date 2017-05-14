СК расследует финансовые проблемы ФК "Динамо" прошлых лет

ХИМКИ (Московская область), 14 мая — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Следственные органы занимаются финансовыми проблемами московского футбольного клуба "Динамо" прошлых лет, заведено несколько уголовных дел, заявил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский.

В октябре 2016 года генеральный директор ФК "Динамо" Евгений Муравьев заявил "Советскому спорту", что долги клуба составляют около 13 миллиардов рублей. В декабре Стржалковский сообщал, что текущая задолженность футбольного клуба составляет 806 миллионов рублей.

"Есть уголовные дела, их несколько. Следственные органы занимаются финансовыми проблемами ФК "Динамо" прошлых лет. Заведено несколько уголовных дел", — сказал Стржалковский журналистам.

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